КГИОП подвел первые итоги обследования «Невской мануфактуры». Собственник обещает по максимуму использовать уцелевшее

Как сообщили в пресс-службе КГИОП 30 декабря, накануне на заседании рабочей группы обсудили текущее состояние «Невской мануфактуры». Первый этап обследования показал, что сейчас площадка огорожена, находится под присмотром охраны, ведется непрерывный мониторинг состояния здания.



Геодезический мониторинг объекта, выполненный подрядчиком, выявил, что отклонения конструкций части стен превышают допустимые параметры и погода вредит их сохранности. Участники совещания предложили укрепить конструкции стен и укрыть их от осадков. По их мнению, необходимо незамедлительно начать разработку документации на первоочередные противоаварийные работы, а при будущем проектировании предусмотреть воссоздание утраченных частей здания с использованием исторического кирпича.

