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КГИОП подвел первые итоги обследования «Невской мануфактуры». Собственник обещает по максимуму использовать уцелевшее

На заседании в КГИОП рассказали, что сейчас происходит на территории пострадавшей от пожара «Невской мануфактуры» и представили первые итоги обследования памятника. Эксперты рекомендовали собственнику воссоздать утраченные части с использованием исторического кирпича.

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Как сообщили в пресс-службе КГИОП 30 декабря, накануне на заседании рабочей группы обсудили текущее состояние «Невской мануфактуры». Первый этап обследования показал, что сейчас площадка огорожена, находится под присмотром охраны, ведется непрерывный мониторинг состояния здания.

Геодезический мониторинг объекта, выполненный подрядчиком, выявил, что отклонения конструкций части стен превышают допустимые параметры и погода вредит их сохранности. Участники совещания предложили укрепить конструкции стен и укрыть их от осадков. По их мнению, необходимо незамедлительно начать разработку документации на первоочередные противоаварийные работы, а при будущем проектировании предусмотреть воссоздание утраченных частей здания с использованием исторического кирпича.

Собственник отметил, что намерен использовать сохранившиеся элементы памятника по максимуму. Разбирать здание он не планирует. Дальнейшее обследование объекта будет проводиться поэтапно по мере разбора завалов, возникших в результате пожара.

Ранее суд на 90 суток приостановил деятельность производственно-складских зданий на Октябрьской набережной, 50, за неисполнение требований пожарной безопасности. МЧС не раз выявляло нарушения на «Невской мануфактуре», еще до крупного пожара, который 12 апреля произошел на территории комплекса, в составе которого есть здания-памятники.

К тушению пожара на Октябрьской набережной, 50, были привлечены почти 350 пожарных. Один из спасателей — Илья Белецкий погиб при исполнении, трое его сослуживцев пострадали. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг, повлекших по неосторожности смерть человека. В совершении преступления заподозрили генерального директора АО «Невская мануфактура» и его заместителя. Они оба арестованы.

Огонь превратил комплекс промышленных зданий в руины. КГИОП потребовал восстановить исторические постройки. Суд обязал компанию провести противоаварийные работы в течение шести месяцев, восстановительные — в течение 50 месяцев. Подрядчик на первый этап работ уже найден. Но, по словам собственника, провести противоаварийные работы в установленные судом сроки невозможно.

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Комментарии (2)

МиККи
ставлю свои очки новые (41 500 рублей между прочим), что при проведении укрепления стен-они рухнут и будет там жилой комплекс через три-пять лет... Принимаю ставки
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