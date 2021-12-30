КГИОП подвел первые итоги обследования «Невской мануфактуры». Собственник обещает по максимуму использовать уцелевшее

Как сообщили в пресс-службе КГИОП 30 декабря, накануне на заседании рабочей группы обсудили текущее состояние «Невской мануфактуры». Первый этап обследования показал, что сейчас площадка огорожена, находится под присмотром охраны, ведется непрерывный мониторинг состояния здания.
Геодезический мониторинг объекта, выполненный подрядчиком, выявил, что отклонения конструкций части стен превышают допустимые параметры и погода вредит их сохранности. Участники совещания предложили укрепить конструкции стен и укрыть их от осадков. По их мнению, необходимо незамедлительно начать разработку документации на первоочередные противоаварийные работы, а при будущем проектировании предусмотреть воссоздание утраченных частей здания с использованием исторического кирпича.
Собственник отметил, что намерен использовать сохранившиеся элементы памятника по максимуму. Разбирать здание он не планирует. Дальнейшее обследование объекта будет проводиться поэтапно по мере разбора завалов, возникших в результате пожара.
Ранее суд на 90 суток приостановил деятельность производственно-складских зданий на Октябрьской набережной, 50, за неисполнение требований пожарной безопасности. МЧС не раз выявляло нарушения на «Невской мануфактуре», еще до крупного пожара, который 12 апреля произошел на территории комплекса, в составе которого есть здания-памятники.