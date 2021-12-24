Суд приостановил деятельность «Невской мануфактуры» на 90 суток

Невский районный суд Петербурга на 90 суток приостановил деятельность производственно-складских зданий на Октябрьской набережной, 50, за неисполнение предписания пожарных инспекторов.
Как 24 декабря сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, основанием для наказания стал административный протокол по итогам проверки, проведенной 27 октября. Она показала, что собственник комплекса зданий АО «Невская мануфактура» не выполняет предписания органа, осуществляющего госпожнадзор.
Проверка установила, что в помещениях по адресам: Октябрьская набережная, 50, лит. А, Ю, Я, не проводятся обслуживание и планово-предупредительный ремонт установок автоматического пожаротушения. Они все так же неисправны. В некоторых помещениях нет системы пожаротушения, а здания не оборудованы пожарной сигнализацией и системой управления эвакуацией людей в случае возникновения возгорания.
Приостановка деятельности — более строгая мера, которая следует при дальнейшем неисполнении требований надзорных органов. В конце апреля компания уже привлекалась к суду за неисполнение требования в срок, но тогда отделалась штрафом в размере 80 тыс. рублей.
Ранее «Фонтанка» писала, что МЧС не раз выявляло нарушения пожарной безопасности на «Невской мануфактуре», еще до крупного пожара, который произошел на территории комплекса 12 апреля.