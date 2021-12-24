Суд приостановил деятельность «Невской мануфактуры» на 90 суток

Невский районный суд Петербурга на 90 суток приостановил деятельность производственно-складских зданий на Октябрьской набережной, 50, за неисполнение предписания пожарных инспекторов.



Как 24 декабря сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, основанием для наказания стал административный протокол по итогам проверки, проведенной 27 октября. Она показала, что собственник комплекса зданий АО «Невская мануфактура» не выполняет предписания органа, осуществляющего госпожнадзор.



Проверка установила, что в помещениях по адресам: Октябрьская набережная, 50, лит. А, Ю, Я, не проводятся обслуживание и планово-предупредительный ремонт установок автоматического пожаротушения. Они все так же неисправны. В некоторых помещениях нет системы пожаротушения, а здания не оборудованы пожарной сигнализацией и системой управления эвакуацией людей в случае возникновения возгорания.

