Сотрудник транспортной полиции задержан в Петербурге по делу о педофилии. В семью жертвы он заходил по-родственному

По версии следствия, в течение четырех лет, с 2013 по 2017 год, мужчина жил в квартире на Товарищеском проспекте вместе с семьей брата и оказывал взрослые знаки внимания его падчерице, которой на момент знакомства было всего 7 лет. Он также «играл» с девочкой во «взрослые игры», чем, как полагает следствие, оказал негативное влияние на её психическое развитие.

Как стало известно «Фонтанке» 14 января, сотрудники ГУ МВД задержали 35-летнего оперативника одного из линейных отделов транспортной полиции.

В полицию обратилась сама жертва, когда ей исполнилось 16 лет. СК по материалам, собранным сотрудниками ГУ МВД, возбудил дело.



Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения.

