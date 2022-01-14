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Сотрудник транспортной полиции задержан в Петербурге по делу о педофилии. В семью жертвы он заходил по-родственному

Оперативники уголовного розыска ГУ МВД задержали подозреваемого по делу о «насильственных действиях сексуального характера» в отношении девочки-подростка в Невском районе.

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Как стало известно «Фонтанке» 14 января, сотрудники ГУ МВД задержали 35-летнего оперативника одного из линейных отделов транспортной полиции.

По версии следствия, в течение четырех лет, с 2013 по 2017 год, мужчина жил в квартире на Товарищеском проспекте вместе с семьей брата и оказывал взрослые знаки внимания его падчерице, которой на момент знакомства было всего 7 лет. Он также «играл» с девочкой во «взрослые игры», чем, как полагает следствие, оказал негативное влияние на её психическое развитие.

В полицию обратилась сама жертва, когда ей исполнилось 16 лет. СК по материалам, собранным сотрудниками ГУ МВД, возбудил дело.

Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения.

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Комментарии (2)

Ivanov_I_I
чот как-то история о том, что шестнадцатилетка помнит о том, какие "взрослые знаки внимания" ей десять лет назад оказывали, не того... не вызывает доверия.
П33/11-2
очередной пример внутривидовой борьбы или кто-то в семье брата решил "отжать" свежеполученное/купленное жильё транспортного оперативника?
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