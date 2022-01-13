Население Петербурга за 10 месяцев 2021 года уменьшилось на 7 тысяч человек

Численность постоянного населения Петербурга на 1 ноября 2021 года составила 5377,3 тыс. человек. Об этом говорится в отчете Петростата. С начала года показатель уменьшился на 7 тыс. человек или на 0,1%.



Сокращение численности населения происходило из-за роста естественной убыли. Так, за 10 месяцев 2021 года скончались 69 347 человек, что на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Родилось 44 600 младенцев, что на 4% меньше, чем годом ранее.



Миграционный прирост компенсировал естественную убыль населения на 72%

