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Население Петербурга за 10 месяцев 2021 года уменьшилось на 7 тысяч человек

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Численность постоянного населения Петербурга на 1 ноября 2021 года составила 5377,3 тыс. человек. Об этом говорится в отчете Петростата. С начала года показатель уменьшился на 7 тыс. человек или на 0,1%.

Сокращение численности населения происходило из-за роста естественной убыли. Так, за 10 месяцев 2021 года скончались 69 347 человек, что на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Родилось 44 600 младенцев, что на 4% меньше, чем годом ранее.

Миграционный прирост компенсировал естественную убыль населения на 72%

Число зарегистрированных браков, по сравнению с январём-октябрём 2020 года, в Петербурге увеличилось на 20,5%, разводов стало больше на 17,1%.

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Комментарии (9)

52525252
Зато неучтенных пруд пруди. Вокруг сплошное региональное болото и лимита.
f0ntan
Последняя статистика - опережающее число браков по отношению к разводам к крепкой любви отношения не имеет. Пока для семейных действует льготная ипотека, будут идти в загс, не думая о последствиях
262224921
Спасибо правительству и путину
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