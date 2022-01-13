В Кировском районе около 250 домов остались без тепла. Всё идёт по плану

Как сообщил «Фонтанке» читатель с Дачного проспекта, 10, в его одиннадцатиэтажке похолодало утром 13 января. Вместе с теплом пропала горячая вода. Предупреждений в парадной отыскать не удалось, причину подсказали в дежурной части администрации: плановые работы, всё согласовано. «Безобразие», - оценил он.

Через дорогу уже побежали горячие ручьи. «Течёт под окнами. Русло ручья расширяется, уже больше похоже на речку», - комментирует житель дома № 9/2 по Дачному проспекту. Его и соседей по девятиэтажке о том, что придётся помёрзнуть, предупредили накануне: в объявлении указано что тепла и горячей воды не будет до полудня 14 января.

Ждут пятницы и возвращения коммунальных благ также в пятиэтажке на проспекте Ветеранов, 41. Жильцы ещё не подзабыли прошлое, декабрьское, отключение - тогда терпели два дня.



Компания «Теплосеть Санкт-Петербурга» утром разместила предупреждение на своём сайте. Специалисты повышают надежность распределительной сети «Ветеранов». Отключение связано с переключением на временный трубопровод, который будет обеспечивать потребителей в период перекладки основного участка.



Ремонт, как и ГУП «ТЭК» , в зону работ которого попала почти сотня домов, планировали с оглядкой на лёгкий плюс за окном.



По данным «Фонтанки», пока бригада «Теплосети» обеспечивает сеть дублёром, тепла ждут порядка 250 зданий. Вернуть им полноценное отопление планируют к 12:00 пятницы.

