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В Кировском районе около 250 домов остались без тепла. Всё идёт по плану

Петербургская погода взяла курс на потепление, и у теплоэнергетиков закипела работа. В Кировском районе города приступили к плановому ремонту, в квартирах это уже ощущается.

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Как сообщил «Фонтанке» читатель с Дачного проспекта, 10, в его одиннадцатиэтажке похолодало утром 13 января. Вместе с теплом пропала горячая вода. Предупреждений в парадной отыскать не удалось, причину подсказали в дежурной части администрации: плановые работы, всё согласовано. «Безобразие», - оценил он.

Фото: Читатель «Фонтанки» Александр
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Через дорогу уже побежали горячие ручьи. «Течёт под окнами. Русло ручья расширяется, уже больше похоже на речку», - комментирует житель дома № 9/2 по Дачному проспекту. Его и соседей по девятиэтажке о том, что придётся помёрзнуть, предупредили накануне: в объявлении указано что тепла и горячей воды не будет до полудня 14 января.

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Ждут пятницы и возвращения коммунальных благ также в пятиэтажке на проспекте Ветеранов, 41. Жильцы ещё не подзабыли прошлое, декабрьское, отключение - тогда терпели два дня.

Компания «Теплосеть Санкт-Петербурга» утром разместила предупреждение на своём сайте. Специалисты повышают надежность распределительной сети «Ветеранов». Отключение связано с переключением на временный трубопровод, который будет обеспечивать потребителей в период перекладки основного участка.

Ремонт, как и ГУП «ТЭК» , в зону работ которого попала почти сотня домов, планировали с оглядкой на лёгкий плюс за окном.

По данным «Фонтанки», пока бригада «Теплосети» обеспечивает сеть дублёром, тепла ждут порядка 250 зданий. Вернуть им полноценное отопление планируют к 12:00 пятницы.

Фото: Читатель «Фонтанки» Александр

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Комментарии (2)

IvanIvanych
На гражданке тоже отключили сегодня ровно в 8 утра и воду и отопление, объявление о плановом ремонте было, что будет отключено до завтра до 11 дня. От этого не легче.
161489582
Почему надо это делать зимой?! ААА, понятно, зимние надбавки !! Этой стране уже ничего не поможет!
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