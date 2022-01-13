Реконструкция теплосети началась с прорыва на Гражданском. Остывают 96 домов, машина заглянула в «ад»

О затопленном Гражданском проспекте очевидцы 13 января сообщили в соцсетях. Судя по снимкам, дорогу залило ещё до рассвета, в воде оказались автомобили. «Две машины провалилось. Минивэн на ходу въехал в яму. Легковушка выезжала из двора — тоже провалилась», — пишет автор.

Вытекание локализовано, дорогу просушили. На выезде из двора пока остаётся яма, в которую заглядывает автомобиль.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУП ТЭК, в восемь утра на Гражданском проспекте, 85, стартовали плановые работы в рамках реконструкции теплосети. Специалисты врезали прямой и обратный трубопровод, всё согласовано с комитетом по энергетике и районной администрацией.

На время работ отопление и горячую воду ограничили в 96 зданиях. Таким образом, прорыв, который зафиксировали незадолго до девяти утра у дома 51/1, на температуру не повлиял.



На замену ненадёжного участка трубы диаметром 500 мм по графику отводится 20 часов. Плановые работы, вызвавшие похолодание в квартирах, подрядчик должен закончить к 11 утра 14 января.



В ходе реконструкции запланирована замена 275 метров труб, от которых зависит тепло в 114 зданиях.

