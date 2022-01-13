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Реконструкция теплосети началась с прорыва на Гражданском. Остывают 96 домов, машина заглянула в «ад»

Труба с горячей водой лопнула в Калининском районе Петербурга. Авария не отразилась на температуре батарей — почти в сотне зданий они остывают планово и с согласия Смольного.

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О затопленном Гражданском проспекте очевидцы 13 января сообщили в соцсетях. Судя по снимкам, дорогу залило ещё до рассвета, в воде оказались автомобили. «Две машины провалилось. Минивэн на ходу въехал в яму. Легковушка выезжала из двора — тоже провалилась», — пишет автор.

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Вытекание локализовано, дорогу просушили. На выезде из двора пока остаётся яма, в которую заглядывает автомобиль.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУП ТЭК, в восемь утра на Гражданском проспекте, 85, стартовали плановые работы в рамках реконструкции теплосети. Специалисты врезали прямой и обратный трубопровод, всё согласовано с комитетом по энергетике и районной администрацией.

На время работ отопление и горячую воду ограничили в 96 зданиях. Таким образом, прорыв, который зафиксировали незадолго до девяти утра у дома 51/1, на температуру не повлиял.

На замену ненадёжного участка трубы диаметром 500 мм по графику отводится 20 часов. Плановые работы, вызвавшие похолодание в квартирах, подрядчик должен закончить к 11 утра 14 января.

В ходе реконструкции запланирована замена 275 метров труб, от которых зависит тепло в 114 зданиях.

Фото: ГАЗОН СПБ
Фото: ГАЗОН СПБ

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Комментарии (9)

Moyka
Какой-то бред...
Реконструкция теплосети у дома 85 по Гражданскому началась не сегодня в 8 утра, а в июле 2021 года. Ордер ГАТИ на проведение работ истёк в октябре, на подрядчика уже наложен штраф за срыв сроков, но там ещё далеко до завершения и особой торопливости не замечено.
Сегодняшний прорыв трубы произошёл в 600 метрах от места проведения работ. Какая связь между этими двумя событиями!!!?
А батареи действительно холодные, но это никак не связано с реконструкцией и "согласием Смольного". Либо автор чего-то напридумывал, либо ГУП ТЭК намеренно вводит в заблуждение.
кудаужнам
Водителю легковушки идти в церковь и ставить свечи "за чудесное спасение". Смерть была бы ужасной. Прости, Господи.
Muzzy
В этом кармане Гражданского проспекта уже на протяжении десятка лет проводятся вот такие "реконструкции" раз в полгода... Власти все равно по барабану - собаки лают, караван идет...
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