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«Поклонник» Навального объявил о бомбе и пообещал сюрприз с потрохами Петербургу и Москве

Один взрыв на два города сулит аноним от имени осуждённого политика Алексея Навального. Петербургскую полицию 12 января он отправил в офисы «Яндекса» и «ВКонтакте».

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Как сообщили «Фонтанке» в объединённой пресс-службе судов, незадолго до половины третьего часа дня письмо о минировании компаний пришло на электронную почту Колпинского районного суда. На процессе правосудия оно не отразилось — в списке целей офисы «Яндекса» и «ВКонтакте» в Петербурге и Москве, самого суда в нём нет.

Автор подписался Алексеем Навальным. Как и «минировавший» суды от имени блогера Юрия Хованского, он использовал анонимизированный почтовый ящик сервера OnionMail. Адрес намекает на сюрприз, конкретика в тексте: неизвестный предупредил, что если за два часа не будет найдена бомба, то «в небо взмоют потроха».

«Сообщили в полицию», — уточнили в пресс-службе судов.

Петербургский «Яндекс» расположился в БЦ «Бенуа» на Пискарёвском проспекте. Команда «ВКонтакте» работает в доме у Красного моста и в доме Зингера. Летом прошлого года у соцсети появился третий офис на Большой Морской, 30, — с видом на Исаакиевский собор.

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Комментарии (8)

Nothing
Если бы он потребовал все дворцы на рублевке взорвать, я б еще понял...))
Komarinsk2019
У этого поклонника усы клееные...
Nothing
уже Навальный в тюрьме, а господам из отряда "к" нужна раскрываемость, иначе они нафиг стране не нужны! Вот придумывают сидят)))
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