«Поклонник» Навального объявил о бомбе и пообещал сюрприз с потрохами Петербургу и Москве

Как сообщили «Фонтанке» в объединённой пресс-службе судов, незадолго до половины третьего часа дня письмо о минировании компаний пришло на электронную почту Колпинского районного суда. На процессе правосудия оно не отразилось — в списке целей офисы «Яндекса» и «ВКонтакте» в Петербурге и Москве, самого суда в нём нет.



Автор подписался Алексеем Навальным. Как и «минировавший» суды от имени блогера Юрия Хованского, он использовал анонимизированный почтовый ящик сервера OnionMail. Адрес намекает на сюрприз, конкретика в тексте: неизвестный предупредил, что если за два часа не будет найдена бомба, то «в небо взмоют потроха».

