СМИ: Покончивший с собой глава департамента полиции в Казахстане приказал не стрелять по протестующим

Начальник департамента полиции Жамбылской области Казахстана Жанат Сулейменов, который покончил с собой, до этого приказал подчиненным не открывать огонь по протестующим. Об этом 11 января сообщает Orda.kz со ссылкой на полицейских.



В ночь с 5 на 6 января департамент подвергся нападению. Сотрудники покинули здание. Это дало возможность протестующим проникнуть внутрь и разграбить оружейный арсенал. Сулейменов хотел избежать жертв, говорят его коллеги.



«В его приказе не было злого умысла, он просто не хотел лишних жертв среди мирного населения, которые скорее всего бы были, открой мы огонь. Никто не знал, что нападавшие подготовились заранее», — рассказали изданию.

