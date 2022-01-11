FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-17°C/Завтра: -13
75.13р85.13р
Площадки для салюта - списокКарта пунктов вакцинацииОбраз жизниКуда пойти на новогоднихОбразованиеПромышленный Петербург

СМИ: Покончивший с собой глава департамента полиции в Казахстане приказал не стрелять по протестующим

10
Печать

Начальник департамента полиции Жамбылской области Казахстана Жанат Сулейменов, который покончил с собой, до этого приказал подчиненным не открывать огонь по протестующим. Об этом 11 января сообщает Orda.kz со ссылкой на полицейских.

В ночь с 5 на 6 января департамент подвергся нападению. Сотрудники покинули здание. Это дало возможность протестующим проникнуть внутрь и разграбить оружейный арсенал. Сулейменов хотел избежать жертв, говорят его коллеги.

«В его приказе не было злого умысла, он просто не хотел лишних жертв среди мирного населения, которые скорее всего бы были, открой мы огонь. Никто не знал, что нападавшие подготовились заранее», — рассказали изданию.

О самоубийстве Сулейменова стало известно 10 января. СМИ писали, что генерал-майору якобы грозил трибунал из-за случаев перехода полицейских на сторону протестующих.

Волнения в Казахстане начались 2 января из-за повышения цен на газ. Власти снизили его стоимость, однако экономические требования сменились политическими. 5 января правительство ушло в отставку, а президент Токаев сместил первого главу республики Нурсултана Назарбаева с поста председателя Совета безопасности и заявил о готовности к жестким действиям. Протесты достигли стадии разграбления банков и магазинов, в том числе оружейных. Штурмом брали отделы полиции, здания прокуратуры, местных администраций и комитета нацбезопасности. Был захвачен также аэропорт Алма-Аты.

Во всем Казахстане ввели режим ЧП. В ночь на 6 января стало известно, что миротворческие силы ОДКБ примут участие в подавлении беспорядков. Утром 7 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что отдал приказ «открывать огонь по террористам на поражение без предупреждения». 8 января этот пост был удален из «Твиттера». Заместитель секретаря Совета безопасности Казахстана Азамат Абдымомунов снят с должности. По данным СМИ, он был назначенцем Назарбаева. По подозрению в госизмене арестован правая рука Назарбаева — экс-глава комитета национальной безопасности (КНБ), бывший премьер страны Карим Масимов.

По данным минздрава Казахстана, в результате столкновений погибли более 160 человек, более 2 000 пострадали. По данным на 11 января, задержаны около 10 тысяч человек, ущерб от беспорядков оценивается в 220 млн долларов.

11 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил, что вывод миротворческого контингента ОДКБ из страны начнётся через два дня и продлится максимум 10 дней, а также назначил премьер-министра страны.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (10)

iphonedimona
Кстати, о "переходе полицейских на сторону протестующих". Некоторые источники сообщают, что бои идут между разными силовыми структурами. Поэтому те, которые за нового елбасу, носят белые повязки, чтобы нечаянно друг друга не перестрелять. Как в варфоломеевскую ночь. А че, форма-то одна...
angel of death
далеко не каждый из нас сможет нажать на курок....
честь мундира, настоящий офицер - это всё слова, они сотрясают воздух, а не разум...
я вот даже за стол не сяду играть в т.н. "русскую рулетку", когда в барабане 1 патрон.... уж лучше иногда прослыть трусом, но на старости смеяться над всеми не из могилы, а стоя у надгробий...
265076323
Возможно "он слишком много знал". Соприкоснувшись с "информацией" нельзя ее долго держать в себе. Лучше бы поделился с кем надо.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний