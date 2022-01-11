FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-17°C/Завтра: -13
75.13р85.13р
Площадки для салюта - списокКарта пунктов вакцинацииОбраз жизниКуда пойти на новогоднихОбразованиеПромышленный Петербург

В Казахстане утвердили новый состав кабинета министров

0
Печать

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утвердил новый состав правительства страны. Соответствующий указ 11 января был опубликован на сайте главы республики.

Некоторые кресла в кабинете министров займут все те же люди. Изменения, к примеру, не коснулись глав силовых ведомств — Минобороны и МВД, которыми продолжат руководить Мурат Бектанов и Ерлан Тургумбаев соответственно. Свою должность также сохранил министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди.

Первым заместителем премьер-министра республики стал Роман Скляр, а посты вице-премьеров получили Ералы Тугжанов, Мухтар Тлеуберди и Бахыт Султанов.

Ранее Токаев подписал указ о назначении на пост премьер-министра Алихана Смаилова, бывшего первого вице-премьера.

Волнения в Казахстане начались 2 января из-за повышения цен на газ. Власти снизили его стоимость, однако экономические требования сменились политическими. 5 января правительство ушло в отставку, а президент Токаев сместил первого главу республики Нурсултана Назарбаева с поста председателя Совета безопасности и заявил о готовности к жестким действиям. Протесты достигли стадии разграбления банков и магазинов, в том числе оружейных. Штурмом брали отделы полиции, здания прокуратуры, местных администраций и комитета нацбезопасности. Был захвачен также аэропорт Алма-Аты.

Во всем Казахстане ввели режим ЧП. В ночь на 6 января стало известно, что миротворческие силы ОДКБ примут участие в подавлении беспорядков. Утром 7 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что отдал приказ «открывать огонь по террористам на поражение без предупреждения». 8 января этот пост был удален из «Твиттера». Заместитель секретаря Совета безопасности Казахстана Азамат Абдымомунов снят с должности. По данным СМИ, он был назначенцем Назарбаева. По подозрению в госизмене арестован правая рука Назарбаева — экс-глава комитета национальной безопасности (КНБ), бывший премьер страны Карим Масимов.

По данным минздрава Казахстана, в результате столкновений погибли более 160 человек, более 2 000 пострадали. По данным на 11 января, задержаны около 10 тысяч человек, ущерб от беспорядков оценивается в 220 млн долларов.

11 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил, что вывод миротворческого контингента ОДКБ из страны начнётся через два дня и продлится максимум 10 дней, а также назначил премьер-министра страны.

По теме (11)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний