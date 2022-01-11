В Казахстане утвердили новый состав кабинета министров

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утвердил новый состав правительства страны. Соответствующий указ 11 января был опубликован на сайте главы республики.



Некоторые кресла в кабинете министров займут все те же люди. Изменения, к примеру, не коснулись глав силовых ведомств — Минобороны и МВД, которыми продолжат руководить Мурат Бектанов и Ерлан Тургумбаев соответственно. Свою должность также сохранил министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди.



Первым заместителем премьер-министра республики стал Роман Скляр, а посты вице-премьеров получили Ералы Тугжанов, Мухтар Тлеуберди и Бахыт Султанов.

