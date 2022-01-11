Из квартиры или офиса такое не увидишь. Посмотрите, как Петербург теряет очертания

Те редкие петербуржцы, которые волею случая или по собственному желанию оказались 11 января в 13-градусный мороз на берегах Невы, смогли увидеть, как город постепенно исчезает из виду. Хотя сегодня в Петербурге облаков мало, плотный туман скрыл солнце, а заодно и набережные с домами.
Синоптики обещали туман ночью и рано утром, но он продержался дольше.
Сегодня же в некоторых районах можно было наблюдать световые столбы, а вчера паргелий — вид гало, который также называют «солнце с ушами». В ближайшие часы красоты может добавить изморозь, если температура опустится достаточно низко.