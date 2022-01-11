FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-16°C/Завтра: -13
75.13р85.13р
Площадки для салюта - списокКарта пунктов вакцинацииОбраз жизниКуда пойти на новогоднихОбразованиеПромышленный Петербург

Из квартиры или офиса такое не увидишь. Посмотрите, как Петербург теряет очертания

2
Печать

Те редкие петербуржцы, которые волею случая или по собственному желанию оказались 11 января в 13-градусный мороз на берегах Невы, смогли увидеть, как город постепенно исчезает из виду. Хотя сегодня в Петербурге облаков мало, плотный туман скрыл солнце, а заодно и набережные с домами.

ПоделитьсяПоделиться

Синоптики обещали туман ночью и рано утром, но он продержался дольше.

Сегодня же в некоторых районах можно было наблюдать световые столбы, а вчера паргелий — вид гало, который также называют «солнце с ушами». В ближайшие часы красоты может добавить изморозь, если температура опустится достаточно низко.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

Mr.Long
Петербург теряет очертания из-за бездарной массовой застройки человейниками.
266483508
Фонтанка сама себе противоречит. На её странице температура показана была от -17до -20, в то время как в СПб было около -10
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний