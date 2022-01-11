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Петербург примерит белое? Жители некоторых районов города смогут наблюдать необычное природное явление

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Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / Архив
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В некоторых районах города возможно появление изморози сегодняшним вечером и ночью. Об этом «Фонтанке» 11 января рассказал главный петербургский синоптик Александр Колесов, отметив, что выше шансы увидеть красоту у жителей прибрежных районов.

«Изморозь образуется в морозы вблизи водоемов. Там, даже несмотря на наличие льда, влажность повышенная», — объяснил Колесов.

Однако, по словам синоптика, для красивой изморози необходимо, чтобы столбики термометров опустились до 20 градусов со знаком минус. Судя по прогнозу, подходящие условия ночью будут в Ленинградской области, Петербург все же немного недотягивает. Впрочем, если и охотиться ранним утром за красивыми снимками, то можно попробовать это делать у Невы и залива.

В ночь на 12 января в Петербурге похолодает до 19 градусов мороза, в Ленобласти — до 21 градуса.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / Архив

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