Петербург примерит белое? Жители некоторых районов города смогут наблюдать необычное природное явление

В некоторых районах города возможно появление изморози сегодняшним вечером и ночью. Об этом «Фонтанке» 11 января рассказал главный петербургский синоптик Александр Колесов, отметив, что выше шансы увидеть красоту у жителей прибрежных районов.



«Изморозь образуется в морозы вблизи водоемов. Там, даже несмотря на наличие льда, влажность повышенная», — объяснил Колесов.



Однако, по словам синоптика, для красивой изморози необходимо, чтобы столбики термометров опустились до 20 градусов со знаком минус. Судя по прогнозу, подходящие условия ночью будут в Ленинградской области, Петербург все же немного недотягивает. Впрочем, если и охотиться ранним утром за красивыми снимками, то можно попробовать это делать у Невы и залива.

