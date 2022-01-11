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Cкандинавский антициклон подарил Петербургу новую порцию оптических явлений

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Световые столбы, устремляющиеся в небо от фонарей и других ярких источников света, наблюдают петербуржцы утром 11 января.

Фото: Евгений / Aurora Hunters
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Это атмосферное оптическое явление возникает благодаря отражению света от крошечных ледяных кристаллов в атмосфере. Такое бывает нечасто, но этой зимой в Петербурге и Ленобласти его видели уже не раз.

Вчера некоторым петербуржцам удалось сфотографировать паргелий — вид гало, который также называют «солнце с ушами».

Сегодня метеорологические условия в регионе формирует надвигающийся с северо-запада скандинавский антициклон. При облачной с прояснениями погоде обойдётся без осадков, а начавшееся накануне понижение температуры продолжится: в городе будет минус 10–12 градусов, а по области — минус 9–14, местами до минус 20, сообщает Центр «ФОБОС». Атмосферное давление будет расти и составит 778 мм рт. ст., что существенно выше нормы. По прогнозу СЗ УГМС, потепление начнётся уже завтра.

Фото: Евгений / Aurora Hunters

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