Cкандинавский антициклон подарил Петербургу новую порцию оптических явлений

Световые столбы, устремляющиеся в небо от фонарей и других ярких источников света, наблюдают петербуржцы утром 11 января.

Это атмосферное оптическое явление возникает благодаря отражению света от крошечных ледяных кристаллов в атмосфере. Такое бывает нечасто, но этой зимой в Петербурге и Ленобласти его видели уже не раз.



Вчера некоторым петербуржцам удалось сфотографировать паргелий — вид гало, который также называют «солнце с ушами».



Сегодня метеорологические условия в регионе формирует надвигающийся с северо-запада скандинавский антициклон. При облачной с прояснениями погоде обойдётся без осадков, а начавшееся накануне понижение температуры продолжится: в городе будет минус 10–12 градусов, а по области — минус 9–14, местами до минус 20, сообщает Центр «ФОБОС». Атмосферное давление будет расти и составит 778 мм рт. ст., что существенно выше нормы. По прогнозу СЗ УГМС, потепление начнётся уже завтра.

