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Солнце отрастило ухо. Редкое явление наблюдают в Петербурге

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Обещанная синоптиками переменная облачность 10 января подарила петербуржцам немного солнечных лучей и кусочек «радуги».

«Зимнюю радугу», а на самом деле гало, читательница «Фонтанки» Ирина, по её словам, сфотографировала на улице Партизана Германа.

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Заметил его и Владислав, тоже на Юго-Западе города.

Фото: Владислав / Aurora Hunters
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Такой вид гало, выглядящий как светлое радужное пятно на уровне Солнца, называется паргелий, или «солнце с ушами». Оно возникает из-за преломления солнечного света в кристалликах льда, парящих в атмосфере.

Напомним, в Петербурге холодает. По данным СЗ УГМС на 15 часов, температура воздуха составляет минус 8 градусов. Ночью может быть до минус 21 градуса, вероятно образование изморози.

Шансы увидеть гало ещё есть: до заката почти час. 10 января солнце в Петербурге взошло в 9:54, а сядет в 16:20.

Фото: Владислав / Aurora Hunters

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