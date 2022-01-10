Солнце отрастило ухо. Редкое явление наблюдают в Петербурге

«Зимнюю радугу», а на самом деле гало, читательница «Фонтанки» Ирина, по её словам, сфотографировала на улице Партизана Германа.

Заметил его и Владислав, тоже на Юго-Западе города.

Такой вид гало, выглядящий как светлое радужное пятно на уровне Солнца, называется паргелий, или «солнце с ушами». Оно возникает из-за преломления солнечного света в кристалликах льда, парящих в атмосфере.

Напомним, в Петербурге холодает. По данным СЗ УГМС на 15 часов, температура воздуха составляет минус 8 градусов. Ночью может быть до минус 21 градуса, вероятно образование изморози.



Шансы увидеть гало ещё есть: до заката почти час. 10 января солнце в Петербурге взошло в 9:54, а сядет в 16:20.

