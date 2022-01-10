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В России могут вернуть штрафы за превышение средней скорости на дорогах

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В России могут вернуть штрафы за превышение средней скорости на дорогах. Эта норма применялась в течение семи лет и была отменена в 2021 году. Скорость высчитывается по времени проезда автомобилем отрезка между двумя камерами.

Как сообщает 10 января Autonews со ссылкой на переписку профильных ведомств, возврат нормы поддержали в правительстве, МВД и Минюсте. Она должна быть прописана в проекте нового КоАП, с неопубликованной частью которого уже ознакомился глава Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

«Контроль средней скорости на дорогах работает более эффективно по сравнению с обычным: не нужно устанавливать камеры на каждом столбе, а вместо этого контролировать целые участки и успокаивать движение. Однако в новой версии про среднюю скорость почему-то забыли. При этом в документе есть часть мер, которые вице-спикер Совфеда Андрей Турчак называл репрессивными. Например, лишение прав при повторной фиксации нечитаемых номеров», — рассказал он изданию. По оценке Шапарина, на доработку и принятие документа может уйти год.

ГИБДД РФ штрафовала за превышение средней скорости с 2013 года. Первыми практику штрафов за интервальные превышения ввели в Москве и Татарстане. Наказывали за это нарушение по тем же ставкам и на тех же основаниях, что и за превышение «мгновенной» скорости, но осенью 2021-го перестали оформлять такие постановления.

10 января, напомним, в силу вступил закон об уголовной ответственности для водителей, которые неоднократно нарушили ПДД и были лишены прав управления транспортным средством.

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Комментарии (2)

Гриб
Как можно лишать прав за фотофиксацию скрытых номеров? Они же скрытые!
Виталий Кувшинов
Всё о народе думают
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