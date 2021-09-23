ГИБДД перестала наказывать за превышение средней скорости

Российская Госавтоинспекция прекратила штрафовать водителей за превышение средней скорости, пишет 23 сентября «Коммерсантъ».
После того как Генпрокуратура сообщила о приостановке вынесения постановлений президенту Московской коллегии правовой защиты автовладельцев Виктору Травину, который жаловался на незаконность этой практики, журналисты обратились в ГИБДД. Там эту информацию подтвердили. «Используемые в настоящее время Госавтоинспекцией формы федерального статистического наблюдения не содержат сведений по делам о правонарушениях по статье 12.9 КоАП на протяженном участке дороги, зафиксированных в автоматическом режиме»,— ответили в ГУОБДД МВД России. Но не пояснили, как давно и по какой причине было принято решение.
За нарушение средней скорости наказывали с 2013 года в некоторых регионах страны (в Татарстане, Московской и Смоленской областях). Технология такова. Сначала время проезда автомобиля фиксирует первая камера, потом вторая, расположенная на некотором расстоянии. Иногда это целый каскад камер. Вычисляется средняя скорость на участке, при превышении выносится штраф. Эта практика вызывала претензии со стороны граждан, поскольку даже понятия «средняя скорость» ПДД не содержат. Все эти годы не прекращались споры о законности штрафов, некоторые депутаты пытались запретить их поправками к КоАП, но законопроект не приняли. Многим водителям удавалось отменять штрафы за среднюю скорость в судах.