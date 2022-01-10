Закон об уголовном наказании для водителей-лихачей вступил в силу

В России спустя 10 дней со дня подписания президентом вступил в силу закон об уголовной ответственности для водителей, которые неоднократно нарушили Правила дорожного движения и были лишены прав управления транспортным средством. Теперь их будут наказывать по новой статье УК — 264.2 «Нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию и лишенным права управления транспортными средствами».



После лишения прав за превышение на 60 км/ч и более, а также выезда на встречную полосу или встречные трамвайные пути два раза или больше автомобилисту грозит штраф в 200–300 тыс. рублей или лишение свободы до двух лет. Это касается только нарушений, зафиксированных сотрудником ГИБДД. Если водитель, уже осуждённый по новой статье, опять допустит такие нарушения, срок могут увеличить до трёх лет, плюс — лишение права занимать определённые должности до шести лет.

