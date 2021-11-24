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На похоронах Саида Губденского к могиле выстроилась очередь из сотни человек. Блогер разбился в ДТП в центре Москвы

Разбившегося в ДТП блогера Губденского похоронили в Дагестане

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Автоблогера Саида Губденского, насмерть разбившегося в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве, похоронили в Дагестане. В сети начали появляться видеозаписи с места проведения траурной процессии.

Судя по записям, опубликованным в интернете вечером 24 ноября, похороны прошли в родном селе Губденского Шамшагар. Проститься с погибшим пришли не менее ста человек.

Автор: Голос Дагестана

Сторис из Дагестана поделился блогер Михаил Литвин, который тесно дружил с Губденским. «Не при таких обстоятельствах я ожидал побывать в первый раз в Дагестане», — написал он в социальной сети.

Фото: instagram.com/mikhail_litvin/
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«Фонтанка» писала, что 20 ноября автоблогер Саид Губденский попал в смертельную аварию на Кутузовском проспекте в Москве. Из-за удара его выкинуло из машины, он умер до приезда скорой. Пассажира госпитализировали, однако он скончался в больнице.

Фото: instagram.com/mikhail_litvin/

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