На похоронах Саида Губденского к могиле выстроилась очередь из сотни человек. Блогер разбился в ДТП в центре Москвы

Автоблогера Саида Губденского, насмерть разбившегося в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве, похоронили в Дагестане. В сети начали появляться видеозаписи с места проведения траурной процессии.
Судя по записям, опубликованным в интернете вечером 24 ноября, похороны прошли в родном селе Губденского Шамшагар. Проститься с погибшим пришли не менее ста человек.
Автор: Голос Дагестана
Сторис из Дагестана поделился блогер Михаил Литвин, который тесно дружил с Губденским. «Не при таких обстоятельствах я ожидал побывать в первый раз в Дагестане», — написал он в социальной сети.
«Фонтанка» писала, что 20 ноября автоблогер Саид Губденский попал в смертельную аварию на Кутузовском проспекте в Москве. Из-за удара его выкинуло из машины, он умер до приезда скорой. Пассажира госпитализировали, однако он скончался в больнице.