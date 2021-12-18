ГИБДД подписывается на блогеров, нарушающих ПДД

Госавтоинспекция Москвы подписалась в социальных сетях на блогеров, пропагандирующих нарушение правил дорожного движения. Об этом глава столичной ГИБДД Александр Быков сказал в эфире телеканала «Россия 24».



По его словам, сотрудники инспекции ежедневно мониторят контент, который касается безопасности движения. «Мы являемся активными пользователями соцсетей. И в том числе подписчиками блогеров, которые пытаются пропагандировать нарушение ПДД», — заявил Быков.



Он отметил, что правовую оценку дают каждому подобному случаю. «За прошедший период», длительность которого не уточняется, ГИБДД приняла больше 600 мер административного воздействия в отношении 150 пользователей соцсетей, публиковавших контент с нарушениями ПДД.

