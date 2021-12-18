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ГИБДД подписывается на блогеров, нарушающих ПДД

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Госавтоинспекция Москвы подписалась в социальных сетях на блогеров, пропагандирующих нарушение правил дорожного движения. Об этом глава столичной ГИБДД Александр Быков сказал в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, сотрудники инспекции ежедневно мониторят контент, который касается безопасности движения. «Мы являемся активными пользователями соцсетей. И в том числе подписчиками блогеров, которые пытаются пропагандировать нарушение ПДД», — заявил Быков.

Он отметил, что правовую оценку дают каждому подобному случаю. «За прошедший период», длительность которого не уточняется, ГИБДД приняла больше 600 мер административного воздействия в отношении 150 пользователей соцсетей, публиковавших контент с нарушениями ПДД.

В ноябре в ДТП в Москве погиб автоблогер Саид Губденский. Его выкинуло из машины от сильного удара, он скончался на месте происшествия. Пассажир блогера умер в больнице.

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Комментарии (3)

Sergik7
Не проще сразу блокировать эти аккаунты.
262224921
Ах вот почему они так долго на дтп приезжают, когда уже полгорода колом встаёт. Никогда . Видосики просматривают. Дауидыч, Академик, Комбат Крю все дела.
На улицах надо нарушителей ловить, на улицы.
А завтра где они будут ? В тиктоке ?
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