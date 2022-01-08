Туризм в режиме 3G. Как «Фонтанка» выбралась на Новый год в «закрытую» Европу

Сотрудники «Фонтанки», которые провели новогодние каникулы в Германии, Финляндии, Швейцарии, Италии, Испании и Эстонии, ответственно заявляют: попасть в «закрытые» для российских путешественников страны Европы можно, если знать нюансы и запастись правильными документами. Но введенная в Петербурге система QR-кодов может показаться лишь демо-версией новой нормальности. Впрочем, строгость контроля ослабевает при движении с севера на юг и с запада на восток.

Германия Илья Казаков

Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Путешествия в ковидную эпоху — редкое guilty pleasure (грешное удовольствие. — Прим. ред.). В ноябре я ездил в Италию и Хорватию за прививкой, а в январе решил отправиться в Германию через Ригу. У меня был финский шенген, евросертификат с «Пфайзером», стопка иммиграционных анкет, свежий ПЦР-тест, правильные респираторы FFP2. Но, несмотря на это, меня попытались развернуть ещё в Пулково на регистрации — у сотрудников аэропорта возникли сомнения, что с туристическими целями можно на родину Лаймы Вайкуле.



Потом и на въезде в Латвию пограничник забрал паспорта, чтобы посоветоваться со старшими. Несмотря на все препоны, к вечеру мой самолет коснулся полосы аэропорта Кельн/Бонн. И здесь прививка отработала на все 100 %. С конца декабря в Германии ужесточили ограничения: закрыты клубы и дискотеки, непривитым разрешено встречаться максимум с двумя людьми в гостях, крупные мероприятия, такие как футбольные матчи, должны проходить без зрителей.

В стране применяется градация ограничений 3G — «разрешено для привитых, переболевших и имеющих свежий тест», 2G — только для первых двух категорий и самая суровая 2G+, которые требует теста даже от тех, кто был вакцинирован или переболел. Уровень ограничений обычно указывается на витрине, а некоторые заведения даже в инициативном порядке вводят у себя более жесткие режимы, чем положены по закону.

Жители Кельна могут сделать тест бесплатно на улице, записаться можно онлайн. Код и паспорт проверяли при заселении в отель, при посещении рождественской ярмарки, не говоря уже обо всех магазинах и ресторанах. В некоторых людных местах специально стояли таблички, что даже на улице вакцинированным и переболевшим нужно носить маски. Причем в Германии масками считаются респираторы FFP2 без клапана, по сравнению с которыми привычные российские тряпочки просто пушинки.



Штрафы, о которых я читал, начинаются от 50 евро и доходят до 25 тысяч евро за повторное нарушение. Поэтому все поголовно правила соблюдают — если ты спустишь маску с носа, то сразу же делают замечание. Теперь, как собака Павлова, я даже в России при виде кафе или магазина автоматически тянусь за маской, телефоном с кодом и паспортом. В Петербурге, впрочем, навык явно лишний — к ограничениям одинаково индифферентно относится и бизнес, и сами жители. Зачем было столько раз переносить QR-коды, если их все равно никто не проверяет?

Финляндия Мария Лебедева

Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Накануне Нового года собравшихся в Финляндию пугали тем, что всем — даже тем, у кого есть «европейская» прививка, теперь нужно сдавать за 48 часов тест на коронавирус. Это вроде и так, но за небольшим исключением — правило не распространяется на тех, у кого есть «особые причины для въезда в Финляндию» — то есть наличие родственников, недвижимости, учеба-работа. А без этих причин и так не въехать в Финляндию (и не выехать из России) на автомобиле, то есть, по сути, ничего и не изменилось. Можно приехать с тестом из России, а можно сделать бесплатно на границе. Да, напоминаем, что финны делают это очень ответственно и неприятно. Еще раз тест надо было сдать спустя трое суток после приезда — это тоже старая норма.



Несмотря на ограничения на въезд, русская речь слышна в Финляндии везде — и в магазинах (особенно 31 декабря), и на горнолыжных курортах. В магазины в Южной Карелии, кстати, вход без QR-кодов, свободный, но вот маски опять обязательно носить везде, а ведь еще в ноябре это правило было отменено, хотя большинство финнов так и продолжали ходить в масках. У ресторанов сложная система ограничений — если они требуют корона-пассы, то могут работать до восьми вечера, без них — только до шести.

Из нового — вход по Сorona Passi в бассейны и аквапарки, там действительно смотрят на QR-код, но вот паспорт не спрашивали. А на одного финна, который долго искал код в телефоне, но не нашел, махнули рукой и пустили так. Так что человеческий фактор есть везде, но рассчитывать на него россиянам при общении с педантичными финнами, мы бы все-таки не советовали.

На развлечения на открытом воздухе, в частности, на горнолыжные курорты, катки ограничения не распространяется. Свежий воздух вообще считается полезным, поэтому в Иматре решили не отменять праздничный салют 31-го декабря, рассудив, что люди могут смотреть на него из разных точек города (хотя большинство все равно пришло к водопаду и на центральную торговую улицу Koskenparras). А вот традиционный праздничный спуск воды в водопаде отменили, так как это привело бы к столпотворению на мосту. В целом же всем, даже привитым, рекомендуют соблюдать ограничения, носить маски и не собираться большими компаниями — семьям на Рождество рекомендовали ограничить компанию 20 родственниками и друзьями.

Швейцария Яна Пруссакова

Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







К Новому году Швейцария ужесточила ограничительные меры по образцу Германии и ввела вместо 3G (getestete, geimpfte und genesene — сдавшие тест, вакцинированные и переболевшие) 2G и 2G+, не оставив шанса попасть в рестораны, бары, спортивные и развлекательные заведения тем, кто сдал тест, но при этом не привит и не болел. Для частных встреч, на которых присутствует хотя бы один непривитый человек, число собравшихся ограничилось десятью. Так людей мотивируют сделать бустер (третью дозу вакцинации. — Прим. ред.) — даже для похода в бассейн или музей нужно сдавать тест, если последняя прививка была сделана больше четырёх месяцев назад. А в бассейне еще надо регистрироваться дополнительно для отслеживания контактов

Клубы и рестораны в ночь с 31 декабря на 1 января работали, народ пускал на улицах фейерверки — но городской фейерверк, конечно, отменили. Новый год тут в принципе не отмечают с таким размахом, как в России, кто-то и вовсе не празднует. Все рождественские ярмарки разобрали еще до Нового года. Я отмечала в небольшой компании друзей, в гостях, в клуб не пошли, как-то не хотелось.



В ресторанах green pass проверяют тщательно, иногда на входе, иногда перед выдачей меню. В дополнение к QR-коду обязательно нужно показать ID. Перемещение по заведению, пока не сел за столик или не вышел в туалет, только в маске. Все это правило по большей части соблюдают.

Но, к примеру, в музей шоколадной фабрики во франкоговорящей части Швейцарии нам удалось просочиться без всяких показов QR-кодов, потому что дело было утром, и мы зашли через кафе, в котором ждали открытия, а не через главный ход. Но это исключение из правил, везде проверяют.

В целом, люди здесь дисциплинированные: в моём окружении в порядке вещей, если встречаешься с друзьями, попросить их перед встречей сделать домашний экспресс-тест.

Вообще, создаётся впечатление, что омикрон косит всех, каждый день больше 30 тыс. новых случаев. В Цюрихе накануне пришлось остановить одну трамвайную линию, потому что много водителей на больничном или на карантине. Отслеживание контактов поставлено на поток — каждый заболевший обязан заполнить анкету с указанием контактов, те сразу получают СМС с требованием немедленно начать 10-дневный карантин.



12 января будут решать на заседании Федерального совета, что делать дальше. Один из вариантов — сократить срок карантина до 5 или 7 дней, поскольку такими темпами вообще некому будет работать. Есть риск, что закроют бары, клубы, бассейны и фитнес-центры.

Италия Галина Бояркова

Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Туристам из России въезд в Италию по-прежнему запрещен, хотя можно посетить страну с деловыми целями. Но из большинства стран ЕС можно попасть, если у вас есть green pass — сертификат о прививке, признанной в Европе вакциной, и свежий ПЦР или антиген-тест, а также заполненная форма DPLF. Все эти документы у меня были в наличии — и даже французский шенген, выданный на три года ещё до пандемии. К слову, при перемещении внутри шенгенской зоны (к примеру, я летела в Италию из Будапешта) паспортного контроля нет, а посадочный талон, оформленный на российский паспорт, не блокируют, как в некоторых других странах. Так что, даже если у вас нет уважительной причины для въезда, велик шанс благополучно пройти границу.

На первый взгляд, кажется, что в Риме нет и не было никакого коронавируса. В новогоднюю ночь римляне и туристы шумно веселятся, гуляют, пускают фейерверки, пьют шампанское. Все кафе на площади Навона заполнены под завязку, люди сидят на ступенях фонтана перед Пантеоном. Метро работает до 2 ночи. Рим празднует, причем импровизированными фуршетными столиками служат капители античных колонн, разбросанные возле форумов — в этом особый колорит!

Украшен город, впрочем, довольно скромно. Пара ёлок на главных площадях — Венеции и Святого Петра. Редкая иллюминация на улицах. Исключение — via del Corso, местный Невский проспект, там гирлянды в виде достопримечательностей Рима. Витрины тоже украшены эпизодически. То ли экономия, то ли римляне справедливо полагают, что их город сам по себе шедевр, можно особо и не наряжать.

Но уже с утра приходит отрезвляющее понимание — Рим всё-таки изменился за два коронавирусных лета. Туристов ощутимо меньше — нет толп китайцев и японцев, большинство людей, гуляющих по римским руинам, говорят по-итальянски — видимо, у них тоже пошел внутренний туризм. Часто слышна французская речь, реже немецкая и английская, совсем редко — русская. Наши люди все же прорываются!

Многие кафе наглухо закрыты. Но в тех, что все же работают, часто не хватает мест — как минимум, половина посетителей — туристы. В отелях цены тоже заряжены — либо гости все же есть, либо часть тоже закрылись на фоне пандемии. Сами римляне, прежде так любившие выпить чашечку эспрессо и бокал вина в какой-нибудь остерии, кажется, предпочитают сидеть дома. В общественном транспорте непривычно свободно, зато снуют на велосипедах курьеры местных «Яндексов» и «Самокатов» в фирменных цветах и с коробами за плечами.

Возможно, дело в коронавирусных ограничениях. Здесь действует двухуровневая система green pass. Если раньше свежий ПЦР был аналогом сертификата о прививке или перенесенном заболевании, то с 6 декабря с ним можно разве что посидеть на уличной веранде кафе и воспользоваться общественным транспортом. А вот, чтобы попасть внутрь ресторана, сходить в бассейн, музей, на концерт нужен super green pass, то есть прививка или сертификат переболевшего.

Сначала кажется, что в Италии, как и в России, предписания властей не всегда выполняются буквально. Да, green pass проверяли во всех музеях (кроме папского дворца в Витербо — на все воля божья!), но подтверждающий документ попросили только один раз — в галерее Боргезе. В ресторанах и поездах никто ничего не спросил. Но тут есть нюанс. В Петербурге ответственность за посетителей без антител лежит на заведении, а вот в Италии оштрафуют самого клиента или пассажира, если во время проверки он не покажет документ.

Итальянский закон предписывает носить маски не только в помещениях, но и на улице. В транспорте и музеях большинство правила соблюдает, но на улице можно встретить множество людей со спущенными на подбородок СИЗ или вовсе без них. В транспорте обязательна маска конкретного типа — FFP2. На родине мне продали FFP2-респиратор с клапаном, а итальянцам нужен без него. Но вопросов ни у кого не возникало до того момента, пока на посадке на обратный рейс мне сурово не заявили, что не выпустят меня из Рима без правильной маски. Дело было в 6 утра, ни один магазин в аэропорту не работал. Пришлось попросить помощи у других пассажиров. В общем, никогда Штирлиц не был так близок к провалу — что-то выдавало в нем российского туриста. Но таков туризм в коронавирусных реалиях — или ты принимаешь условия игры, или сидишь дома.

Испания Андрей Потапенко

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Как и в большинство стран Европы, попасть из России в Испанию на каникулы простому туристу можно было только обходными путями. Один из самых распространенных и проверенных маршрутов лежит через Будапешт. Например, в испанскую Малагу из столицы Венгрии летает Ryanair. Если в Венгрии можно гордо демонстрировать всем сертификат «Спутника», то в Испании он превратится в никчёмную бумажку. Поэтому, чтобы попасть в Андалузию, нам пришлось делать по прилету в Будапешт тест на антиген (порядка 40 евро за штуку, можно сделать прямо в аэропорту), заполнять испанский сертификат туриста с QR-кодом, вставлять туда результаты будапештского теста.

По прилете в Малагу, нас, тем не менее, направили в отдельное помещение аэропорта, где сделали еще один экспресс-тест — процедура обязательная для всех, у кого не было сертификата о вакцинации. Все это отняло у нас дополнительно минут 40, после чего наши мытарства закончились.

Испания накануне праздников ввела дополнительные меры безопасности. Так, в Каталонии и Андалузии вновь после полугодового перерыва, обязали носить маски на улицах. А вот в Мадриде такого требования пока нет. Также стали требовать европейский сертификат о вакцинации во всех ресторанах и кафе. Но если в крупных ресторанах или кафе при торговых центрах строго следили за их наличием, то, например, в многочисленных чирингитас (кафе на пляже. — Прим. ред.) на побережье они никого не интересовали.

Эстония Евгения Горбунова

Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







В Эстонию с российским сертификатом о вакцинации можно попасть только по приглашениям от отеля или санатория. Они меняют цель въезда на «лечение и оздоровление». Специализировавшиеся до пандемии на турах по Скандинавии туроператоры и агентства уже научились получать такие подтверждения для крупных туристических групп и включили их в стоимость путешествия. Но есть подводные камни.

«В первую очередь, понадобятся документы на гостиницу. Во вторую очередь — QR-коды. Эстонцы у всех сейчас проверяют QR-коды и практически поголовно страховки», — рассказывает гид. В какой гостинице мы будем жить на самом деле, не говорят, чтобы «случайно не сорвалось с языка».

«У нас рейсовый автобус. На границе я вам не гид, я — такой же пассажир как и все», — дает он последние наставления в Ивангороде и отпускает туристов в свободное плаванье.

При переходе российской границы всегда чувствуешь себя предателем и врагом народа. Как будто тебе должно быть стыдно за то, что едешь гулять по старому городу, пока другие работают. Да и куда едешь? Туда, где 50 лет советской власти на полном серьезе считают оккупацией.

— Цель выезда? — спрашивает женщина-пограничник.

— Лечение, — отвечаю, как меня научили.

— Предоставьте ваши документы! — прикрикнула она так, что я вздрогнула.

Оказывается, параллельно с волшебными словами «на лечение» нужно сразу просунуть в окошко ваучер от отеля, название которого я так и не смогла запомнить. Следом я на всякий случай робко просунула сертификат вакцинации, но на него таможенница даже не взглянула. И так долго перебирала страницы паспорта, что я уже успела представить, как возвращаюсь домой.

В Нарве одна из первых пассажирок на вопрос погранслужбы ответила, что едет «на лечение», что стало для эстонки триггером. Она повысила голос и на прекрасном русском канцелярском потребовала в таком случае предоставить документ из больницы. Ваучер СПА-отеля она вернула назад и пригрозила с ним не пропустить даму. Очередь ахнула. У всех на руках только такие бумажки.

Неизвестно, что это было. Может, спектакль для камер видеонаблюдения. В итоге всех все равно пропустили, даже ту даму. Особое внимание уделяли проверке отпечатков, QR-кодов и маскам. Про последние весь автобус благополучно забыл до возвращения на эстонскую границу.

За три дня в Таллине меня попросили показать QR-код два раза — в ресторанах внутри торговых центров. На входе в сами моллы, магазины и даже в популярном туристическом заведении в самом сердце старого города, где все сидят друг у друга на головах, сертификат о прививке не спрашивали. В этом плане Таллин даже посвободнее Петербурга и это удивительно. Для сравнения, в пятимиллионном городе за последние сутки выявили 1 273 случаев коронавируса, а во всей Эстонии с населением 1,3 млн человек — 1 729 случаев. Как-то не по-европейски строго здесь относятся к коронавирусу, а может, не зря тут практически все говорят по-русски. Я вообще не почувствовала, что меня стесняют какие-то ограничения, правда, старалась не расставаться с маской.

С обратным прохождением границы не возникло никаких проблем. В Нарве даже не пришлось покидать автобус. Из Ивангорода мы вылетели как пробка из бутылки без очередей и вернулись в город раньше намеченного.

