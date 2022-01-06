Застрявшим в Алма-Ате россиянам пообещали возвращение военным бортом

«Ходил неизвестный мужчина, который списывал паспортные данные, сказал, что завтра якобы будет перелёт на военном самолёте на территорию РФ. С аэропорта, который находится в 30 км от Алма-Аты», — рассказала Мария.



Со слов её родных, мужчина не представился, но на звонок по мобильному телефону ответил ёмко: «Здравия желаю». Свою уверенность в том, что туристов будут вывозить не гражданским рейсом, он ничем не подкрепил. Предположительно, интересующийся паспортными данными человек — один из пассажиров несостоявшегося рейса Алма-Ата — Москва, но увидеть его среди постояльцев отеля не довелось: из номеров россиян просят не выходить.

