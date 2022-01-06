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Застрявшим в Алма-Ате россиянам пообещали возвращение военным бортом

Группе российских туристов, которые не смогли вернуться на родину из Алма-Аты рейсом Air Astana, пообещали военный борт. Об этом «Фонтанке» 6 января сообщила Мария, чьи родные застряли в Казахстане.

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«Ходил неизвестный мужчина, который списывал паспортные данные, сказал, что завтра якобы будет перелёт на военном самолёте на территорию РФ. С аэропорта, который находится в 30 км от Алма-Аты», — рассказала Мария.

Со слов её родных, мужчина не представился, но на звонок по мобильному телефону ответил ёмко: «Здравия желаю». Свою уверенность в том, что туристов будут вывозить не гражданским рейсом, он ничем не подкрепил. Предположительно, интересующийся паспортными данными человек — один из пассажиров несостоявшегося рейса Алма-Ата — Москва, но увидеть его среди постояльцев отеля не довелось: из номеров россиян просят не выходить.

Самолёт авиакомпании Air Astana должен был вылететь в Москву 5 января. Как рассказали туристы, отправление совпало с беспорядками в аэропорту, и после ночи в салоне их определили в отель.

5 января в комендатуре Алма-Аты сообщили об «антитеррористической спецоперации». Zakon.kz писал, что при её проведении в аэропорту погибли двое военнослужащих. Аэропорт освободили, перевели в штатный режим работы, но 6 января он приостановил работу.

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Комментарии (3)

bugs-bunny
Мутный тип. Не представился, 30км. аэродром. Возьмут еще в заложники, 3*тьху.
mavar
Этой Марии больше заняться нечем? Пусть лучше помолится, тем более, праздник.
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