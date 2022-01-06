Матвиенко считает, что ситуация в Казахстане может угрожать безопасности России

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко пообщалась по телефону со спикером сената (верхняя палата парламента) Республики Казахстан Мауленом Ашимбаевым. В своем комментарии Матвиенко выразила озабоченность «масштабом противоправных действий в стране, угрожающих безопасности соседних государств». О телефонном разговоре политиков 6 января сообщает пресс-служба Совфеда.
«Председатель СФ в беседе высказала слова сопереживания и поддержки. Валентина Матвиенко отметила в связи с беспорядками, вспыхнувшими в Республике Казахстан, озабоченность масштабом противоправных действий вооруженных экстремистов, которые несут угрозу не только целостности и суверенитету Республики Казахстан, жизни ее граждан, но и безопасности государств-соседей», — говорится в сообщении.
Напомним, что на севере Казахстан граничит с Россией. Общая протяженность сухопутной границы между двумя странами составляет более 7 598 километров.
Ранее своим мнением о том, чему российские власти должны научиться в Казахстане, в беседе с «Фонтанкой» поделился писатель, публицист и глава Агентства журналистских расследований Андрей Константинов.