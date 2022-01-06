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Матвиенко считает, что ситуация в Казахстане может угрожать безопасности России

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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко пообщалась по телефону со спикером сената (верхняя палата парламента) Республики Казахстан Мауленом Ашимбаевым. В своем комментарии Матвиенко выразила озабоченность «масштабом противоправных действий в стране, угрожающих безопасности соседних государств». О телефонном разговоре политиков 6 января сообщает пресс-служба Совфеда.

«Председатель СФ в беседе высказала слова сопереживания и поддержки. Валентина Матвиенко отметила в связи с беспорядками, вспыхнувшими в Республике Казахстан, озабоченность масштабом противоправных действий вооруженных экстремистов, которые несут угрозу не только целостности и суверенитету Республики Казахстан, жизни ее граждан, но и безопасности государств-соседей», — говорится в сообщении.

Напомним, что на севере Казахстан граничит с Россией. Общая протяженность сухопутной границы между двумя странами составляет более 7 598 километров.

Ранее своим мнением о том, чему российские власти должны научиться в Казахстане, в беседе с «Фонтанкой» поделился писатель, публицист и глава Агентства журналистских расследований Андрей Константинов.

В Казахстане продолжаются беспорядки — одни из крупнейших в истории страны. Первую волну митингов спровоцировало повышение цен на газ. Власти снизили стоимость, но почти сразу после этого протестующие стали выдвигать политические требования.

5 января правительство ушло в отставку, а президент Токаев сменил первого главу республики Нурсултана Назарбаева на посту председателя Совета безопасности и заявил о готовности к жёстким действиям. Во всем Казахстане введён режим ЧП.

В ночь на 6 января было официально объявлено о том, что миротворческие силы ОДКБ примут участие в подавлении беспорядков.

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Комментарии (24)

VKuser279092
Она, видимо, оговорилась. Скорее всего, Матвиенко опасается, что события в Казахстане могут угрожать безопасности Матвиенко. Просто они там все давно считают, что Россия - это они, а они - и есть Россия. Отсюда постоянные оговорки. Мысль о том, что их интересы, и интересы России - есть диаметрально противоположные сущности, им в голову не приходит никогда.
260602101
Украинские снайперши уже заняли позиции ? Что то Скабеева сегодня ничего не сказала
ahma
Сынуля - то из швейцарии вернулся, a?
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