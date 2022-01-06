Ущерб из-за беспорядков в Казахстане оценили в 92 млн долларов

Финансовый ущерб от массовых беспорядков в Казахстане составил приблизительно 92 млн долларов (6,8 млрд рублей). Об этом 6 января сообщает РИА Новости со ссылкой на нацпалату предпринимателей.



Всего в республике пострадало около 300 субъектов торговли и транспорта. В Алма-Ате разграблено шесть оружейных магазинов.

