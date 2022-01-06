FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-9°C/Завтра: -12
74.29р84.07р
Площадки для салюта - списокКарта пунктов вакцинацииОбраз жизниКуда пойти на новогоднихЭто на Новый годПромышленный Петербург

Ущерб из-за беспорядков в Казахстане оценили в 92 млн долларов

8
Печать

Финансовый ущерб от массовых беспорядков в Казахстане составил приблизительно 92 млн долларов (6,8 млрд рублей). Об этом 6 января сообщает РИА Новости со ссылкой на нацпалату предпринимателей.

Всего в республике пострадало около 300 субъектов торговли и транспорта. В Алма-Ате разграблено шесть оружейных магазинов.

В Казахстане продолжаются беспорядки — одни из крупнейших в истории страны. Первую волну митингов спровоцировало повышение цен на газ. Власти снизили стоимость, но почти сразу после этого протестующие стали выдвигать политические требования.

5 января правительство ушло в отставку, а президент Токаев сменил первого главу республики Нурсултана Назарбаева на посту председателя Совета безопасности и заявил о готовности к жёстким действиям. Во всем Казахстане введён режим ЧП.

В ночь на 6 января было официально объявлено о том, что миротворческие силы ОДКБ примут участие в подавлении беспорядков.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (8)

Kezevo
Назарбаев с племянником в день больше воровали
Денеб
А ущерб от 30-летнего правления Нурсултана из Нур-Султана во сколько оценили?
266159985
И что ?Ловят?поймали хоть одного иностранного проплаченного революционера наймита????Хоть одного покажите по телеку))))И да где кстати можно получить деньги а то очень кушац хочется?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний