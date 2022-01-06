СМИ сообщили о захвате протестующими телевышки в Алма-Ате

Казахстанские СМИ сообщают о захвате телевизионной вышки «Коктобе» в Алма-Ате. Об этом со со ссылкой агентство KazTag 6 января информирует РИА Новости.



«Поступают сообщения о захвате телевышки «Коктобе» в Алма-Ате», — говорится в сообщении.



Подробности произошедшего пока не уточняются, также отсутствует официальная информация на этот счет.

Ранее «Фонтанка» писала, что пострадавшими в результате беспорядков в Казахстане на данный момент числятся 353 сотрудника правоохранительных органов. 13 силовиков погибли. Двое из них были обезглавлены. Со стороны протестующих погибло не менее 30 человек.

