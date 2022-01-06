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СМИ сообщили о захвате протестующими телевышки в Алма-Ате

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Казахстанские СМИ сообщают о захвате телевизионной вышки «Коктобе» в Алма-Ате. Об этом со со ссылкой агентство KazTag 6 января информирует РИА Новости.

«Поступают сообщения о захвате телевышки «Коктобе» в Алма-Ате», — говорится в сообщении.

Подробности произошедшего пока не уточняются, также отсутствует официальная информация на этот счет.

Ранее «Фонтанка» писала, что пострадавшими в результате беспорядков в Казахстане на данный момент числятся 353 сотрудника правоохранительных органов. 13 силовиков погибли. Двое из них были обезглавлены. Со стороны протестующих погибло не менее 30 человек.

В общей сложности, по информации минздрава Казахстана, во время протестов в стране пострадали свыше 1 тыс. человек, из которых почти 400 были госпитализированы.

В Казахстане продолжаются беспорядки — одни из крупнейших в истории страны. Первую волну митингов спровоцировало повышение цен на газ. Власти снизили стоимость, но почти сразу после этого протестующие стали выдвигать политические требования.

5 января правительство ушло в отставку, а президент Токаев сменил первого главу республики Нурсултана Назарбаева на посту председателя Совета безопасности и заявил о готовности к жёстким действиям. Во всем Казахстане введен режим ЧП.

В ночь на 6 января было официально объявлено о том, что миротворческие силы ОДКБ примут участие в подавлении беспорядков.

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Комментарии (19)

kоt-obormot
«Мы должны мобилизовать вооруженных рабочих, призвать их к отчаянному последнему бою, занять сразу телеграф и телефон, поместить наш штаб восстания у центральной телефонной станции, связать с ним по телефону все заводы, все полки, все пункты вооруженной борьбы и т. д.»©
Phic
Первый репрессивный указ Путина был - контроль ОРТ, двух дней его царства не успело пройти....Ничего страшного, ты которое собирается запугивать граждан которые воюют с диктатором ни к че му, сейчас.
DAE
Ну да, ну да, это же просто «мирные» протестующие у которых нет ни четкого плана ни организации.
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