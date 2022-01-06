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Буксуем и проваливаемся. Город по колено в снежной каше

Праздничные дни Петербург встречает основательно заваленный снегом, который постепенно превращается в ледяное месиво.

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«Фонтанка» прошлась по улицам города и запечатлела самоотверженную и неравную борьбу коммунальных ведомств и простых петербуржцев со снежной стихией.

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В Петербурге третий день продолжается кратковременная оттепель. Непрекращающийся пока дождь со снегом значительно осложняет дорожную обстановку в городе. Но уже завтра снова резко похолодает, обещают синоптики.

Лужи на Невском проспекте

Ксения Потеева/«Фонтанка.ру»

Если на центральных улицах все же более-менее почищено, то на окраинах даже машины застревают в снежной каше.

Однако и в исторических кварталах попадаются места, которые горожанам приходится преодолевать штурмом. Хуже всего приходится мамам с колясками и пожилым. Многие сейчас предпочитают вообще не показываться из дома.

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Комментарии (21)

АлексK9
Меня удивляет молчание Беглова. Его сношают все горожане. Ну будь мужиком, вызови весь блок ЖКХ с каникул, отматери всех и заставь начать работать! Нет, он в своем уютном коттедже сидит и в ус не дует. Хотя, может его наконец-то в отставку готовить начали, вот и забил на все.
267035991
3дравствуйте. Помогите, пожалуйста. У меня отравилась собака. 5е сутки ничего не ест. Отвела к ветеринару, сдали анализы- нужны капельницы и дорогие лекарства. А я сама сейчас болею и без работы долгое время. Очень прошу- кто сколько может помогите. Я как найду работу,обязательно вер.ну, если укажете данные.
Чисто по-человечески помогите,пожалуйста. 4279 3806 3951 2278

Одну капельницу мы уже сделали. Спасибо огромное человеку, если читает это. Но нужны еще
Otkating
Хорошо хоть холодно - мусорки забиты мусором.
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