Буксуем и проваливаемся. Город по колено в снежной каше

«Фонтанка» прошлась по улицам города и запечатлела самоотверженную и неравную борьбу коммунальных ведомств и простых петербуржцев со снежной стихией.

В Петербурге третий день продолжается кратковременная оттепель. Непрекращающийся пока дождь со снегом значительно осложняет дорожную обстановку в городе. Но уже завтра снова резко похолодает, обещают синоптики .

Если на центральных улицах все же более-менее почищено, то на окраинах даже машины застревают в снежной каше.



Однако и в исторических кварталах попадаются места, которые горожанам приходится преодолевать штурмом. Хуже всего приходится мамам с колясками и пожилым. Многие сейчас предпочитают вообще не показываться из дома.