Дороги в посёлке Каменка такие, что машины застревают в лужах и снежной каше

Вот так выглядят дороги и проезды в посёлке Каменка Выборгского района Ленинградской области.
Как сообщает 5 января 47news, по словам местных жителей, дороги не чистили с начала года. Буксуют и легковые машины, и грузовые, и кареты Скорой помощи. Их приходится выталкивать.
Те, кто смог сдвинуться с места, вынуждены ехать со скоростью 10 км/ч — быстрее не позволяет состояние дороги.
В управляющей компании ЦЖКУ изданию пояснили, что за уборку дорог не отвечают, и пообещали позже выяснить, в чьей зоне ответственности находится вопрос.
В Петербурге из-за плюсовой температуры снег тое начал таять, и на дорогах и тротуарах образовались лужи.