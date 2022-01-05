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Дороги в посёлке Каменка такие, что машины застревают в лужах и снежной каше

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Вот так выглядят дороги и проезды в посёлке Каменка Выборгского района Ленинградской области.

Как сообщает 5 января 47news, по словам местных жителей, дороги не чистили с начала года. Буксуют и легковые машины, и грузовые, и кареты Скорой помощи. Их приходится выталкивать.

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Те, кто смог сдвинуться с места, вынуждены ехать со скоростью 10 км/ч — быстрее не позволяет состояние дороги.

В управляющей компании ЦЖКУ изданию пояснили, что за уборку дорог не отвечают, и пообещали позже выяснить, в чьей зоне ответственности находится вопрос.

В Петербурге из-за плюсовой температуры снег тое начал таять, и на дорогах и тротуарах образовались лужи.

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Комментарии (6)

AlBerkut
Фъ, неправильно новости подаёте...
Надо так:
В посёлке Каменка снижена аварийность на дорогах, за прошедшие несколько дней не было зафиксировано ни одного ДТП со смертельным исходом, а так же ни одного превышения скорости! 😎
footballer13
Ну у нас в левобережном Невском дворы и внутридворовые проезды местами вообще с самого начала были не почищены - и сегодня там реально уже каша. А скоро она ещё и замёрзнет.
Свободу Лёхе!
"В Петербурге из-за плюсовой температуры снег тое начал таять..." - тоэ начал, тоэ нет..., тоэ уже подмерзает..)
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