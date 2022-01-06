Мировые цены на уран поднялись на фоне беспорядоков в Казахстане

Уран подорожал из-за протестов в Казахстане, свидетельствуют данные компании UxC, которая занимается соответствующими подсчетами. Так, в среду стоимость урана поднялась на 8% — до 45,25 доллара США за фунт против 42 долларов во вторник.



Запасы урана в стране составляют 15% общемировых. Ранее уран резко подорожал в сентябре 2021 года — почти на четверть.



Одновременно с ростом цен на уран акции национальной атомной компании Казахстана «Казатомпром» упали во время торгов на Лондонской фондовой бирже (LSE) на 9%, отмечает 6 января «Российская газета». По данным издания, в январе — сентябре 2020 года добыча урана в Казахстане выросла на 6%, а чистая прибыль «Казатомпрома» снизилась вдвое по сравнению с тем же периодом прошлого года.

