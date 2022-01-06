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Мировые цены на уран поднялись на фоне беспорядоков в Казахстане

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Уран подорожал из-за протестов в Казахстане, свидетельствуют данные компании UxC, которая занимается соответствующими подсчетами. Так, в среду стоимость урана поднялась на 8% — до 45,25 доллара США за фунт против 42 долларов во вторник.

Запасы урана в стране составляют 15% общемировых. Ранее уран резко подорожал в сентябре 2021 года — почти на четверть.

Одновременно с ростом цен на уран акции национальной атомной компании Казахстана «Казатомпром» упали во время торгов на Лондонской фондовой бирже (LSE) на 9%, отмечает 6 января «Российская газета». По данным издания, в январе — сентябре 2020 года добыча урана в Казахстане выросла на 6%, а чистая прибыль «Казатомпрома» снизилась вдвое по сравнению с тем же периодом прошлого года.

В Казахстане продолжаются беспорядки — одни из крупнейших в истории страны. Первую волну митингов спровоцировало повышение цен на газ. Власти снизили стоимость, но почти сразу после этого протестующие стали выдвигать политические требования.

5 января правительство ушло в отставку, а президент Токаев сменил первого главу республики Нурсултана Назарбаева на посту председателя Совета безопасности и заявил о готовности к жёстким действиям. Во всем Казахстане введён режим ЧП.

В ночь на 6 января было официально объявлено о том, что миротворческие силы ОДКБ примут участие в подавлении беспорядков.

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Комментарии (6)

Pilat
Ну вот....кто не успел закупиться атомными бомбами в ближайшем супермаркете....теперь горько пожалеют.
267035991
3дравствуйте. Помогите, пожалуйста. У меня отравилась собака. 5е сутки ничего не ест. Отвела к ветеринару, сдали анализы- нужны капельницы и дорогие лекарства. А я сама сейчас болею и без работы долгое время. Очень прошу- кто сколько может помогите. Я как найду рабо.ту,обязательно верну, если укажете данные.
Чисто по-человечески помогите,пожалуйста. 4279 3806 3951 2278

Одну капельницу мы уже сделали. Спасибо огромное человеку, если читает это. Но нужны еще
Local
Ещё в прошлом году сосед,(а у него есть инсайдерская информация),
советовал прикупить урана пару кг.
Я не послушался...можно было неплохо подняться.А он прикупил и теперь просто светится от счастья.
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