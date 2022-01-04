«Снежные» ДТП в Петербурге. На видео — сугроб останавливает «Логан» от падения в Обводный

На Обводном канале водитель «Рено Логана» не справился с управлением и вылетел на встречку в сугроб, чудом проскочив аккурат между двух тракторов дорожников, рассказывают и показывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».
Заносы очень характерны для снежной погоды.
На Приморском шоссе, где утром было несколько ДТП, автомобили продолжили вылетать в кювет.
Не спасала даже низкая скорость движения. На Гороховой каршеринг приехал в такси.
В Петербурге объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности из-за сильного снегопада. Водителям рекомендуют отказаться от поездок на личном транспорте. Пробки к вечеру достигли 5 баллов — впервые в 2022 году.
Снег идёт и сейчас. Он ожидается и завтра, и 6 января.