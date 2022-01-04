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«Снежные» ДТП в Петербурге. На видео — сугроб останавливает «Логан» от падения в Обводный

После того, как в Петербурге начался снегопад, соцсети заполнились сообщениями об авариях.

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На Обводном канале водитель «Рено Логана» не справился с управлением и вылетел на встречку в сугроб, чудом проскочив аккурат между двух тракторов дорожников, рассказывают и показывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Заносы очень характерны для снежной погоды.

На Приморском шоссе, где утром было несколько ДТП, автомобили продолжили вылетать в кювет.

Не спасала даже низкая скорость движения. На Гороховой каршеринг приехал в такси.

В Петербурге объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности из-за сильного снегопада. Водителям рекомендуют отказаться от поездок на личном транспорте. Пробки к вечеру достигли 5 баллов — впервые в 2022 году.

Снег идёт и сейчас. Он ожидается и завтра, и 6 января.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

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Комментарии (4)

Donkey21150
Они где-то прочитали, что системы безопасности современного автомобиля обеспечивают ему стабильность в любых условиях. Теперь они думают, что дело водителя - нажимать на газ когда надо ехать, и на тормоз когда надо остановиться.
Денеб
Водить машину в Питере - не для слабонервных..... Только и делай, что уклоняйся от всяких неадекватов за рулём......Тут ещё дамы начали массово водить...
MCF_88
Это не снежные ДТП. Это олени за рулём несоблюдающие дистанцию и скоростной режим при плохих метеоусловиях.
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