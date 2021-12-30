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Пламенный мотор. На Комендантском проспекте заполыхал Chevrolet

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Полыхающий на дороге автомобиль тушили днем 30 декабря в Приморском районе Петербурга. Сгореть полностью машине не дали.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу, в 15:55 поступила информация о пожаре у дома 51, корпус 1 по Комендантскому проспекту. Там загорелся легковой автомобиль марки Chevrolet. Стоящую у края проезжей части машину с полыхающим моторным отсеком засняли очевидцы.

«Мегаполис»

В 16:10 пожар ликвидировали. У «Шевроле» обгорел моторный отсек. Сведений о пострадавших в ведомство не поступало.

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