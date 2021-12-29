Путин и Байден поговорят по телефону 30 декабря

Президент России Владимир Путин проведет телефонный разговор со своим американским коллегой Джо Байденом 30 декабря. Об этом 29 декабря сообщает пресс-служба Белого дома.
По данным американской администрации, Байден хочет обсудить «ряд тем, включая предстоящие дипломатические переговоры с Россией».
Последний разговор двух президентов состоялся 7 декабря. Путин и Байден общались по видеосвязи два часа — в закрытом режиме.
Российское Министерство иностранных дел 17 декабря опубликовало проекты договоров с Соединенными Штатами Америки и НАТО о гарантиях безопасности. По данным СМИ, в НАТО нет консенсуса по переговорам с Россией по поводу гарантий безопасности. Условия Москвы в альянсе принять не готовы. 12 января должно состояться заседание Совета Россия — НАТО.