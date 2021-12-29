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Путин и Байден поговорят по телефону 30 декабря

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Президент России Владимир Путин проведет телефонный разговор со своим американским коллегой Джо Байденом 30 декабря. Об этом 29 декабря сообщает пресс-служба Белого дома.

По данным американской администрации, Байден хочет обсудить «ряд тем, включая предстоящие дипломатические переговоры с Россией».

Последний разговор двух президентов состоялся 7 декабря. Путин и Байден общались по видеосвязи два часа — в закрытом режиме.

Российское Министерство иностранных дел 17 декабря опубликовало проекты договоров с Соединенными Штатами Америки и НАТО о гарантиях безопасности. По данным СМИ, в НАТО нет консенсуса по переговорам с Россией по поводу гарантий безопасности. Условия Москвы в альянсе принять не готовы. 12 января должно состояться заседание Совета Россия — НАТО.

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Комментарии (2)

Денеб
Просто встретятся два одиночества,
Разведут у дороги костер,
А костру разгораться не хочется,
Вот и весь, вот и весь разговор.
(С)
267003720
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. Несколько месяцев без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится даже на ле.карствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4890 4947 5276 1270

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
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