Путин и Байден общались два часа

Переговоры Владимира Путина и Джо Байдена по видеосвязи завершились. Длительность их беседы составила два часа, сообщило РИА Новости 7 декабря.



Общение лидеров России и США проходило в закрытом режиме. Журналистам показали лишь приветствия президентов, далее встреча проходила тет-а-тет.



«Фонтанка» писала, что формат телемоста при переговорах Байдена и Путина используется впервые. Глава России находится в своей резиденции в Сочи, а президент США — в Белом доме в Вашингтоне.



Ранее стало известно, что президенты планируют обсудить ситуацию на Украине и расширение НАТО на восток.

