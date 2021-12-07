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Путин и Байден общались два часа

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Переговоры Владимира Путина и Джо Байдена по видеосвязи завершились. Длительность их беседы составила два часа, сообщило РИА Новости 7 декабря.

Общение лидеров России и США проходило в закрытом режиме. Журналистам показали лишь приветствия президентов, далее встреча проходила тет-а-тет.

«Фонтанка» писала, что формат телемоста при переговорах Байдена и Путина используется впервые. Глава России находится в своей резиденции в Сочи, а президент США — в Белом доме в Вашингтоне.

Ранее стало известно, что президенты планируют обсудить ситуацию на Украине и расширение НАТО на восток.

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Комментарии (14)

SlawaPiter
Если быть точнее - Байден общался с Путиным два часа...
W Bons
на торрентах еще не выложили пиратскую запись ?
Савва Морозов
теперь послушаем песков-псаки.
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