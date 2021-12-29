В Петербург из Эмиратов прилетел талантливый попугай за 100 тысяч

Попугай жако переместился из тёплых Объединенных Арабских Эмиратов в холодный Петербург. На въезде в страну птицу подвергли ветеринарному контролю.
Как сообщает Россельхознадзор по Северо-Западу 29 декабря, инспектор осмотрел попугая и заключил, что птица здорова. «Её транспортировка осуществляется с соблюдением необходимых ветеринарных требований. По результатам контрольно-надзорного мероприятия попугай жако отправился в адрес получателя, частного лица», — отметили в ведомстве.
предоставлено Северо-Западным управлением Россельхознадзора
Среди попугаев, способных к звукоподражанию, жако считаются самыми талантливыми. Птица может запомнить более 150 слов. Стоимость одного жако может достигать 100–120 тысяч рублей.
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