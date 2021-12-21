В Пулково проверяли экзотического пассажира: пятнистого, горбоносого и с очень большими ушами

Восточную козу, которая путешествует в самый западный город России, проверили в Пулково. Петербург она покинула в хорошем самочувствии.
Как сообщает Россельхознадзор по Северо-Западу 21 декабря, сотрудники ведомства в грузовом терминале Пулково проконтролировали перемещение козы породы камори. Она путешествовала из Новгородской области в Калининград.
«Государственный инспектор ведомства убедился, что животное здорово и перевозится с соблюдением ветеринарных требований», — рассказали в Россельхознадзоре.
Родина породы камори — Пакистан. Представители высокие, с римским профилем, длинными свисающими ушами, забавной походкой и добродушным нравом. Неплохо переносят жару, холод им противопоказан. Порода относится к мясо-молочной. Козоводы отмечают, что и то, и другое вкусное. Однако цена кусается, и обычно таких коз заводят для души.