Путин снял Анатолия Якунина с должности замдиректора ФСИН

Замдиректора ФСИН Анатолия Якунина освободили от должности. Это следует из указа президента РФ Владимира Путина, опубликованного 28 декабря на официальном интернет-портале правовой информации.
«Освободить генерал-лейтенанта внутренней службы Якунина Анатолия Ивановича от должности заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний», — говорится в тексте.
В ноябре Путин отправил в отставку главу ФСИН Александра Калашникова. Вместо него руководителем ведомства стал экс-замминистра внутренних дел Аркадий Гостев, которому 20 декабря присвоили специальное звание генерал-полковника внутренней службы. В Кремле заявили, что кадровые перестановки не связаны с публикациями о пытках заключенных.
«Фонтанка» писала, что 20 декабря Gulagu.net опубликовал новые видео с пытками заключенных. По данным проекта, в них участвовали сотрудники ФСБ и ФСИН.