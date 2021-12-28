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Путин снял Анатолия Якунина с должности замдиректора ФСИН

Указ опубликован на интернет-портале правовой информации.

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Замдиректора ФСИН Анатолия Якунина освободили от должности. Это следует из указа президента РФ Владимира Путина, опубликованного 28 декабря на официальном интернет-портале правовой информации.

«Освободить генерал-лейтенанта внутренней службы Якунина Анатолия Ивановича от должности заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний», — говорится в тексте.

В ноябре Путин отправил в отставку главу ФСИН Александра Калашникова. Вместо него руководителем ведомства стал экс-замминистра внутренних дел Аркадий Гостев, которому 20 декабря присвоили специальное звание генерал-полковника внутренней службы. В Кремле заявили, что кадровые перестановки не связаны с публикациями о пытках заключенных.

«Фонтанка» писала, что 20 декабря Gulagu.net опубликовал новые видео с пытками заключенных. По данным проекта, в них участвовали сотрудники ФСБ и ФСИН.

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Комментарии (5)

AlBerkut
Конечно никак не связаны с применением 'мер воздействия'.
А вот с 'гениальностью' снимавших хоум-видео, да ещё и не обеспечивших его сохранности в тайне...
Ну хотя, с другой стороны, мягкость законов в РФ местами компенсируется 'инициативой' на местах🤔
karbofos
Освободить от...
И назначить на .... ?????

Куда его поставят? В комиссию по правам человека?
Денеб
"Ремонт тут не поможет.... Систему менять надо!" - монолог сантехника, М,М,Жванецкий....
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