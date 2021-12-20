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Новому главе — новое звание. Руководитель ФСИН Гостев стал генерал-полковником внутренней службы

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Главе Федеральной службы исполнения наказаний Аркадию Гостеву присвоено специальное звание генерал-полковника внутренней службы. Указ об этом 20 декабря подписал президент РФ Владимир Путин, документ опубликован на портале правовой информации.

«Присвоить специальное звание генерал-полковника внутренней службы Гостеву Аркадию Александровичу», — говорится в указе.

Аркадий Гостев был назначен главой ФСИН 25 ноября. На этом посту он сменил Александра Калашникова. В Кремле заявили, что кадровые перестановки не связаны с публикациями о пытках заключенных.

«Фонтанка» писала, что 20 декабря Gulagu.net опубликовал новые видео с пытками заключенных. По данным проекта, в них участвовали сотрудники ФСБ и ФСИН.

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Комментарии (1)

Урус-Баши
Судя по биографии в википедии, могло быть хуже. Доходы скромные, меньше чем у жены почти вдвое, в КГБ не состоял, по образованию милициолнер.
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