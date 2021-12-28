На юге КАД и ЗСД собрались многокилометровые пробки

По данным «Яндекс.Пробок», на внутреннем кольце КАД собралась 9-километровая пробка от Обухово до развязки с Дачным проспектом. Особенно плотная пробка от Московского шоссе. В группе «Неизданное | Санкт-Петербург» сообщают о перекрытии КАД у съезда на Дачный. Также собрался затор на Пулковском шоссе и Московском проспекте от поворота в аэропорт Пулково до Московской площади. Его длина составляет 6,5 километров.
На ЗСД собрался 7-километровый затор в южном направлении. Он начинается на мосту через Корабельный фарватер и тянется до Благодатной улицы. В «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» сообщают, что въезд на магистраль с Автомобильной улицы перекрыт.
Также, со слов автомобилистов, перекрыто движение от Синопской набережной в сторону Воскресенской набережной. По данным «Яндекс.Пробок», Синопская стоит к Большеохтинскому мосту. Также пробка длиной 7,2 километра скопилась на Выборгской, Пироговской, Арсенальной и Свердловской набережных — от Гельсингфорсской улицы до Малоохтинского моста.
В целом же дороги в Петербурге загружены по-прежнему на 9 баллов. Это на 1 балл больше обычного. «Десятку» ждут в районе 18 часов.