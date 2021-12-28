Смольный и «Газпром» договорились о сотрудничестве. Заправки будут строить, но для компримированного газа

Губернатор Петербурга Александр Беглов и глава «Газпрома» Алексей Миллер подписали договор о сотрудничестве между корпорацией и Смольным на 2022–2024 годы. В списке — Петр I и заправки для транспорта.
Как сообщил «Газпром» 28 декабря, среди основных направлений — повышение надежности газоснабжения, в частности продолжение реконструкции магистральных газопроводов «Серпухов — Ленинград» и «Белоусово — Ленинград». Кроме того, «Газпром» планирует построить новую водогрейную котельную на Центральной ТЭЦ в рамках сотрудничества в части теплоснабжения. Город, в свою очередь, продолжит работу, направленную на сокращение задолженности потребителей за поставки теплоэнергии.
Предполагается строительство 11 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций «Газпрома». Это часть программы по переходу городской техники на газомоторное топливо. «Фонтанка» подробно писала о том, что в 2022 году на улицы Петербурга выйдет 2 800 таких автобусов, однако по большей части — на сжиженном газе, а не на компримированном, для которого и строит АГНКС «Газпром».
Еще одно направление благоустройство города и реализация социально значимых проектов. Это не только «Лахта Центр 2», но и благоустройство северной береговой линии Лахтинской гавани с установкой памятного знака «Петр I, спасающий утопающих близ Лахты». В списке культурно-исторический центр «Парусник «Полтава», «Экогалерея», а также развитие береговой линии парка 300-летия Санкт-Петербурга. Эти элементы будут объединены единой художественной подсветкой морского фасада города.
Будет продолжена программа «Газпром — детям» со строительством новых физкультурно-оздоровительных комплексов.
Кроме того, подписано соглашение между «Газпромом», Министерством промышленности и торговли РФ и правительством Санкт-Петербурга о взаимодействии в области развития высокотехнологичного промышленного потенциала города в интересах газовой отрасли.