Смольный и «Газпром» договорились о сотрудничестве. Заправки будут строить, но для компримированного газа

Как сообщил «Газпром» 28 декабря, среди основных направлений — повышение надежности газоснабжения, в частности продолжение реконструкции магистральных газопроводов «Серпухов — Ленинград» и «Белоусово — Ленинград». Кроме того, «Газпром» планирует построить новую водогрейную котельную на Центральной ТЭЦ в рамках сотрудничества в части теплоснабжения. Город, в свою очередь, продолжит работу, направленную на сокращение задолженности потребителей за поставки теплоэнергии.

Губернатор Петербурга Александр Беглов и глава «Газпрома» Алексей Миллер подписали договор о сотрудничестве между корпорацией и Смольным на 2022–2024 годы. В списке — Петр I и заправки для транспорта.

Предполагается строительство 11 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций «Газпрома». Это часть программы по переходу городской техники на газомоторное топливо. «Фонтанка» подробно писала о том, что в 2022 году на улицы Петербурга выйдет 2 800 таких автобусов, однако по большей части — на сжиженном газе, а не на компримированном, для которого и строит АГНКС «Газпром».

Еще одно направление благоустройство города и реализация социально значимых проектов. Это не только «Лахта Центр 2», но и благоустройство северной береговой линии Лахтинской гавани с установкой памятного знака «Петр I, спасающий утопающих близ Лахты». В списке культурно-исторический центр «Парусник «Полтава», «Экогалерея», а также развитие береговой линии парка 300-летия Санкт-Петербурга. Эти элементы будут объединены единой художественной подсветкой морского фасада города.

Будет продолжена программа «Газпром — детям» со строительством новых физкультурно-оздоровительных комплексов.

Кроме того, подписано соглашение между «Газпромом», Министерством промышленности и торговли РФ и правительством Санкт-Петербурга о взаимодействии в области развития высокотехнологичного промышленного потенциала города в интересах газовой отрасли.