FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-11°C/Завтра: -8
73.23р82.94р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Адвент-календарь для занятыхЭто на Новый годПромышленный Петербург

Туроператоры подсчитали, сколько россиян ездили в «вакцинные туры»

3
Печать

Свыше 6 тысяч граждан РФ ездили за границу для вакцинации от COVID-19 зарубежными препаратами.

«По оценкам туроператоров, их суммарное количество более 6 тысяч человек [выезжали за границу для вакцинации от COVID-19 зарубежными препаратами]», — цитирует 28 декабря заявление АТОР ТАСС.

На такие туры граждане РФ потратили почти 310 миллионов рублей. Чаще всего вакцинироваться в другие страны летают жители Москвы и Подмосковья.

Самыми популярными направлениями для вакцинного туризма стали Сербия, Хорватия, Греция, Словения, Болгария, Армения и Германия. Россияне предпочитают делать прививку однокомпонентной вакциной Johnson & Johnson.

Российский союз туриндустрии ранее заявил о возможном росте интереса к вакцинации за рубежом на фоне готовности российских властей выдавать QR-коды по уровню антител.

«Фонтанка» уже писала о предложениях привиться от коронавируса в других странах. Корреспондент нашего издания на себе опробовал вакцинацию в Хорватии после двух доз «Спутника V». В порядке исключения прививку россиянам делают и в соседней Финляндии.

По теме (4)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

265053050
какая глупость однако.....
ppky0323
Болезни там старые, но время привививочного паспорта уже щелкает, а ехать то никуда нельзя, хи-хи...
тов
Съезди за свои деньги за новыми болезнями.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний