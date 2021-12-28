Туроператоры подсчитали, сколько россиян ездили в «вакцинные туры»

Свыше 6 тысяч граждан РФ ездили за границу для вакцинации от COVID-19 зарубежными препаратами.



«По оценкам туроператоров, их суммарное количество более 6 тысяч человек [выезжали за границу для вакцинации от COVID-19 зарубежными препаратами]», — цитирует 28 декабря заявление АТОР ТАСС.



На такие туры граждане РФ потратили почти 310 миллионов рублей. Чаще всего вакцинироваться в другие страны летают жители Москвы и Подмосковья.



Самыми популярными направлениями для вакцинного туризма стали Сербия, Хорватия, Греция, Словения, Болгария, Армения и Германия. Россияне предпочитают делать прививку однокомпонентной вакциной Johnson & Johnson.

