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Колем «Пфайзером» на выезде. Дорого и без гарантий: в чем подвох прививочных туров

Как турфирмы зарабатывают на «вакцинных турах»

Затянувшееся мировое признание «Спутника» подарило туроператорам рынок вакцинных туров за рубеж, стоимость которых порой переваливает за 100 тысяч рублей на человека. Сколько стоит сделать укол «Пфайзером» или «Джонсоном» россиянам и какие подводные камни есть у этого решения, — читайте в подборке «Фонтанки».

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Фото: JASON SZENES/EPA/ТАСС
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«Спутник» не совсем безнадежен в Европе — с ним можно в Эстонию, Грецию, Болгарию, на Кипр или в Хорватию с Венгрией. Но свободный туризм без карантинов и ПЦР-тестов по Италии, Испании, Франции, Великобритании прямыми рейсами подходит лишь для привитых «правильными» препаратами, одобренными ЕС и ВОЗ. В России их не найти, но можно купить путевку и сделать.

Наиболее респектабельной и дорогой для вакцинного туризма выглядит Германия. Из Петербурга много прямых рейсов, в том числе недавно начались полеты в Ганновер, Франкфурт-на-Майне и Штутгарт, поэтому добраться к прививочному пункту не проблема. Прививки в ФРГ предлагает московская туристическая компания. На её сайте говорится, что это совместный проект с немецкими партнерами.

На выбор два варианта: прививка однокомпонентной вакциной от Johnson&Johnson в Баден-Бадене за 870 евро (73 тысячи рублей) с человека или прививка вакциной Pfizer/Biontech в Мюнхене за 580 евро (49 тысяч рублей) с человека за дозу. Их потребуется уже две, так что суммарно — 1 160 евро, или 98 тысяч рублей.

В эту стоимость включена собственно сама вакцинация и оформление медицинского приглашения. Отели и трансферы тоже надо оплатить через турфирму. Плюс билеты на самолет. Например, в Мюнхен из Петербурга — это минимум 20 тысяч рублей с человека. А приличный отель в столице Баварии может просить еще 5–10 тысяч рублей за ночь.

Тем, у кого нет шенгена, потребуется оформить визу, а тем, кто не силен в английском и немецком, — оплатить услуги переводчика. Два часа его помощи обойдутся в 120 евро (10 тысяч рублей).

Итого, по самым скромным подсчетам, прививка в Германии встанет минимум в 100–120 тысяч рублей. А если брать по полной, с двумя уколами, переводчиками, трансферами и дорогими отелями и визами, то легко выйдет и за пределы 200.

Но главный вопрос в брошюре туроператора оставлен без ответа: какие основания для попадания в Германию? Страна не открывала границы для российских туристов.

В Deutsche Welle со ссылкой на МВД Германии отметили, что в список обстоятельств, по которым разрешен въезд в ФРГ, входят «веские медицинские причины» — «если лечение может проводиться только в Германии или, по меньшей мере, не в стране происхождения, либо оно уже началось здесь, и если без лечения жизнь будет находиться под угрозой или существует риск значительного необратимого ущерба». Подходит ли под это определение вакцинация от коронавируса — вопрос. В самой московской компании «Фонтанке» заявили, что продажи туров в Германию стартуют у них с 1 октября и тогда же будут доступны все подробности.

Дешевле и пока более гарантированно можно вакцинироваться в братской Сербии. Самолеты летают в Белград регулярно, виза не нужна, а власти страны на государственном уровне объявили программу по бесплатной вакцинации иностранных туристов.

Другой оператор предлагает трехдневную поездку в середине октября за 37 тысяч рублей. Плюс 32 тысячи рублей за билеты. Предложение прямо так и называется: «Тур за вакциной». В стоимость входят: авиаперелет Москва — Белград — Москва, проживание в отеле 4 звезды, получение официального подтверждения записи на вакцинацию (в нем указано время первого и второго этапа вакцинации, тип препарата и место проведения), трансфер «аэропорт Белграда — отель — аэропорт Белграда» и к месту укола из гостиницы, русскоговорящий ассистент во время вакцинации и медицинская страховка.

Непосредственно сама вакцинация проводится по пятницам, субботам и воскресеньям с 08:00 до 15:30 часов, несколькими препаратами на выбор: Pfizer, BioNTech, AstraZeneca, Sinopharm. После этого можно гулять по городу или заказать экскурсию. Для вакцинации двухкомпонентными вакцинами путешествие в Белград нужно будет повторить через три недели.

У еще одного оператора стоимость тура в Сербию стартует от 28 тысяч рублей за два дня на одного человека. Это цена без авиаперелета, но с отелем три звезды и трансферами. Прямые билеты из Петербурга стоят еще 20–30 тысяч рублей сверху. Запись и сопровождение до места вакцинации и обратно «осуществляются местными партнерами». Но сотрудник компании честно предупредила корреспондента «Фонтанки» — путешествовать по миру с сербской прививкой на данный момент «нереально».

«К сожалению, для российских туристов ограничено число стран, в которые можно попасть, даже поставив вакцину в Сербии. Потому что они ставят вакцину на территории страны, которая не входит в Евросоюз, и у них есть соглашение о взаимном признании вакцинации с очень ограниченным числом стран», — отметила собеседница «Фонтанки». Например, со Словенией.

То есть выдаваемая в Сербии бумага не совсем то же самое, что европейский зеленый сертификат EU DCC.

Если нет желания переплачивать туроператорам за половинчатые решения, то гостиницы можно забронировать и самостоятельно, как и билеты. А как записаться на вакцинацию не только в Сербии, но и в других странах мира, например во Франции или Греции, — читайте в нашем материале для самостоятельных туристов.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

Фото: JASON SZENES/EPA/ТАСС

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Комментарии (2)

Dorovj
Выходит, клиентура разделится, первые - те кому необходимо много мотаться по миру, а спутник не сертифицирован, вторые - настолько промытые либералы, что и мочей ширнутся, лишь бы не отечественной.
07A
Патриот употребляет только отечественное!
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