Колем «Пфайзером» на выезде. Дорого и без гарантий: в чем подвох прививочных туров

Фото: JASON SZENES/EPA/ТАСС Поделиться Поделиться







«Спутник» не совсем безнадежен в Европе — с ним можно в Эстонию, Грецию, Болгарию, на Кипр или в Хорватию с Венгрией. Но свободный туризм без карантинов и ПЦР-тестов по Италии, Испании, Франции, Великобритании прямыми рейсами подходит лишь для привитых «правильными» препаратами, одобренными ЕС и ВОЗ. В России их не найти, но можно купить путевку и сделать.

Наиболее респектабельной и дорогой для вакцинного туризма выглядит Германия. Из Петербурга много прямых рейсов, в том числе недавно начались полеты в Ганновер, Франкфурт-на-Майне и Штутгарт, поэтому добраться к прививочному пункту не проблема. Прививки в ФРГ предлагает московская туристическая компания. На её сайте говорится, что это совместный проект с немецкими партнерами.



На выбор два варианта: прививка однокомпонентной вакциной от Johnson&Johnson в Баден-Бадене за 870 евро (73 тысячи рублей) с человека или прививка вакциной Pfizer/Biontech в Мюнхене за 580 евро (49 тысяч рублей) с человека за дозу. Их потребуется уже две, так что суммарно — 1 160 евро, или 98 тысяч рублей.

В эту стоимость включена собственно сама вакцинация и оформление медицинского приглашения. Отели и трансферы тоже надо оплатить через турфирму. Плюс билеты на самолет. Например, в Мюнхен из Петербурга — это минимум 20 тысяч рублей с человека. А приличный отель в столице Баварии может просить еще 5–10 тысяч рублей за ночь.

Тем, у кого нет шенгена, потребуется оформить визу, а тем, кто не силен в английском и немецком, — оплатить услуги переводчика. Два часа его помощи обойдутся в 120 евро (10 тысяч рублей).

Итого, по самым скромным подсчетам, прививка в Германии встанет минимум в 100–120 тысяч рублей. А если брать по полной, с двумя уколами, переводчиками, трансферами и дорогими отелями и визами, то легко выйдет и за пределы 200.



Но главный вопрос в брошюре туроператора оставлен без ответа: какие основания для попадания в Германию? Страна не открывала границы для российских туристов.

В Deutsche Welle со ссылкой на МВД Германии отметили, что в список обстоятельств, по которым разрешен въезд в ФРГ, входят «веские медицинские причины» — «если лечение может проводиться только в Германии или, по меньшей мере, не в стране происхождения, либо оно уже началось здесь, и если без лечения жизнь будет находиться под угрозой или существует риск значительного необратимого ущерба». Подходит ли под это определение вакцинация от коронавируса — вопрос. В самой московской компании «Фонтанке» заявили, что продажи туров в Германию стартуют у них с 1 октября и тогда же будут доступны все подробности.

Дешевле и пока более гарантированно можно вакцинироваться в братской Сербии. Самолеты летают в Белград регулярно, виза не нужна, а власти страны на государственном уровне объявили программу по бесплатной вакцинации иностранных туристов.



Другой оператор предлагает трехдневную поездку в середине октября за 37 тысяч рублей. Плюс 32 тысячи рублей за билеты. Предложение прямо так и называется: «Тур за вакциной». В стоимость входят: авиаперелет Москва — Белград — Москва, проживание в отеле 4 звезды, получение официального подтверждения записи на вакцинацию (в нем указано время первого и второго этапа вакцинации, тип препарата и место проведения), трансфер «аэропорт Белграда — отель — аэропорт Белграда» и к месту укола из гостиницы, русскоговорящий ассистент во время вакцинации и медицинская страховка.

Непосредственно сама вакцинация проводится по пятницам, субботам и воскресеньям с 08:00 до 15:30 часов, несколькими препаратами на выбор: Pfizer, BioNTech, AstraZeneca, Sinopharm. После этого можно гулять по городу или заказать экскурсию. Для вакцинации двухкомпонентными вакцинами путешествие в Белград нужно будет повторить через три недели.

У еще одного оператора стоимость тура в Сербию стартует от 28 тысяч рублей за два дня на одного человека. Это цена без авиаперелета, но с отелем три звезды и трансферами. Прямые билеты из Петербурга стоят еще 20–30 тысяч рублей сверху. Запись и сопровождение до места вакцинации и обратно «осуществляются местными партнерами». Но сотрудник компании честно предупредила корреспондента «Фонтанки» — путешествовать по миру с сербской прививкой на данный момент «нереально».



«К сожалению, для российских туристов ограничено число стран, в которые можно попасть, даже поставив вакцину в Сербии. Потому что они ставят вакцину на территории страны, которая не входит в Евросоюз, и у них есть соглашение о взаимном признании вакцинации с очень ограниченным числом стран», — отметила собеседница «Фонтанки». Например, со Словенией.

То есть выдаваемая в Сербии бумага не совсем то же самое, что европейский зеленый сертификат EU DCC.

Если нет желания переплачивать туроператорам за половинчатые решения, то гостиницы можно забронировать и самостоятельно, как и билеты. А как записаться на вакцинацию не только в Сербии, но и в других странах мира, например во Франции или Греции, — читайте в нашем материале для самостоятельных туристов.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

