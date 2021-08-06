Авиакомпания Nordwind Airlines запускает регулярные прямые пассажирские перевозки из Петербурга в Германию. Об этом 6 августа сообщает пресс-служба «Воздушных ворот Северной столицы».
С 18 августа самолеты еженедельно по средам будут летать в Ганновер. С 19 августа открываются рейсы во Франкфурт-на-Майне, самолеты смогут вылетать по этому направлению каждый четверг. Авиасообщение между Петербургом и Штутгартом возобновится с 22 августа, рейсы будут осуществляться по воскресеньям.
Перед полетом пассажирам рекомендуют ознакомиться с эпидемиологическими правилами пересечения государственных границ стран вылета и прибытия.