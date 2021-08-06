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Из Пулково запустят новые рейсы в Германию

Авиакомпания Nordwind Airlines откроет новые рейсы из Петербурга в Германию. Самолеты будут летать в Ганновер, Франкфурт-на-Майне и Штутгарт.

Авиакомпания Nordwind Airlines запускает регулярные прямые пассажирские перевозки из Петербурга в Германию. Об этом 6 августа сообщает пресс-служба «Воздушных ворот Северной столицы».

С 18 августа самолеты еженедельно по средам будут летать в Ганновер. С 19 августа открываются рейсы во Франкфурт-на-Майне, самолеты смогут вылетать по этому направлению каждый четверг. Авиасообщение между Петербургом и Штутгартом возобновится с 22 августа, рейсы будут осуществляться по воскресеньям.

Фото: «Воздушные ворота Северной столицы»
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Перед полетом пассажирам рекомендуют ознакомиться с эпидемиологическими правилами пересечения государственных границ стран вылета и прибытия.

Фото: «Воздушные ворота Северной столицы»

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