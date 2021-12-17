Российские туроператоры ожидают роста спроса на вакцинные туры

Российский союз туриндустрии прогнозирует рост интереса к вакцинации за рубежом на фоне готовности российских властей выдавать QR-коды по уровню антител.



«Спрос на вакцинные туры за рубеж в ближайшее время может вырасти втрое — с 3–5 тысяч до 10 тысяч поездок в месяц», — заявили 17 декабря в АТОР в комментарии «Известиям».



Увеличение числа таких поездок может наметиться уже после новогодних праздников. Самыми топовыми направлениями для «вакцинного туризма» станут Хорватия, Сербия и Греция.



Интерес к поездкам за зарубежными прививками вырос после объявления вице-премьера РФ Татьяны Голиковой о намерении выдавать QR-коды и вакцинированным иностранными препаратами.

