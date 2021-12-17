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Российские туроператоры ожидают роста спроса на вакцинные туры

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Российский союз туриндустрии прогнозирует рост интереса к вакцинации за рубежом на фоне готовности российских властей выдавать QR-коды по уровню антител.

«Спрос на вакцинные туры за рубеж в ближайшее время может вырасти втрое — с 3–5 тысяч до 10 тысяч поездок в месяц», — заявили 17 декабря в АТОР в комментарии «Известиям».

Увеличение числа таких поездок может наметиться уже после новогодних праздников. Самыми топовыми направлениями для «вакцинного туризма» станут Хорватия, Сербия и Греция.

Интерес к поездкам за зарубежными прививками вырос после объявления вице-премьера РФ Татьяны Голиковой о намерении выдавать QR-коды и вакцинированным иностранными препаратами.

В АТОР отмечают, что нововведение позволит привитым в других государствах россиянам путешествовать по миру и «полноценно жить у себя в стране».

«Фонтанка» уже писала о предложениях привиться от коронавируса в других странах. Корреспондент нашего издания на себе опробовал вакцинацию в Хорватии после двух доз «Спутника V». В порядке исключения прививку россиянам делают и в соседней Финляндии.

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Комментарии (2)

hedgehog_
да-да. особенно с "необходимостью более частой ревакцинации", например каждую неделю.
dedmoroz_5e4d8827384c2
художественный свист о намерении выдавать QR-коды и вакцинированным иностранными препаратами

делают страну РФ вверх ногами:
что-то Европа не готовится зеркально выдавать прививочные сертификаты резидентам и нерезидентам, вакцинированным Спутником))
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