Российские туроператоры ожидают роста спроса на вакцинные туры

Российский союз туриндустрии прогнозирует рост интереса к вакцинации за рубежом на фоне готовности российских властей выдавать QR-коды по уровню антител.
«Спрос на вакцинные туры за рубеж в ближайшее время может вырасти втрое — с 3–5 тысяч до 10 тысяч поездок в месяц», — заявили 17 декабря в АТОР в комментарии «Известиям».
Увеличение числа таких поездок может наметиться уже после новогодних праздников. Самыми топовыми направлениями для «вакцинного туризма» станут Хорватия, Сербия и Греция.
Интерес к поездкам за зарубежными прививками вырос после объявления вице-премьера РФ Татьяны Голиковой о намерении выдавать QR-коды и вакцинированным иностранными препаратами.
В АТОР отмечают, что нововведение позволит привитым в других государствах россиянам путешествовать по миру и «полноценно жить у себя в стране».
«Фонтанка» уже писала о предложениях привиться от коронавируса в других странах. Корреспондент нашего издания на себе опробовал вакцинацию в Хорватии после двух доз «Спутника V». В порядке исключения прививку россиянам делают и в соседней Финляндии.