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Голикова: В закон о сертификатах внесут изменения о привитых иностранными вакцинами и переболевших неофициально

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Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила подготовить изменения в нормативные документы о выдаче сертификатов тем, кто привился иностранными вакцинами или переболел COVID-19, не обращаясь к врачам. Об этом она заявила 14 декабря, выступая в Госдуме.

Также Голикова добавила, что в сертификат включат данные о противопоказаниях для прививки.

«Кроме данных о проведенной вакцинации, этот сертификат содержит данные о перенесенной болезни и через очень короткое время будет иметь данные о медицинском отводе — либо временном, либо постоянном», — отметила она (цитата по РИА Новости).

Накануне Голикова заявила, что прививки от коронавируса не будут обязательными для детей, также никто не сможет требовать от них ПЦР-тесты. По её словам, власти РФ подготовили план по борьбе с распространением штамма «омикрон».

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Комментарии (5)

снегурочка
Промелькнула шальная мысль -не объявят ли иностранными агентами привившихся иностранными вакцинами?
xepnuminu
если раздать кукукоды всем привитым, переболевшим, переболевшим не официально и с медотводом,
то в сумме окажется +146%.

стопудово.
Денеб
Неужто здравый смысл проснулся? Даже странно......
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