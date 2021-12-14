Голикова: В закон о сертификатах внесут изменения о привитых иностранными вакцинами и переболевших неофициально

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила подготовить изменения в нормативные документы о выдаче сертификатов тем, кто привился иностранными вакцинами или переболел COVID-19, не обращаясь к врачам. Об этом она заявила 14 декабря, выступая в Госдуме.



Также Голикова добавила, что в сертификат включат данные о противопоказаниях для прививки.



«Кроме данных о проведенной вакцинации, этот сертификат содержит данные о перенесенной болезни и через очень короткое время будет иметь данные о медицинском отводе — либо временном, либо постоянном», — отметила она (цитата по РИА Новости).

