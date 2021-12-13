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Голикова заявила, что власти разработали план по борьбе с распространением «омикрон»-штамма

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Правительство России разработало план противодействия распространению штамма коронавируса «омикрон». Об этом 13 декабря заявила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе выступления в Госдуме.

«Сейчас по поручению президента страны мы разработали дополнительный план реагирования в случае распространения «омикрона», и его направили на соответствующий доклад», — сказала она (цитата по РИА Новости).

Штамм «омикрон» был выявлен у 16 россиян, которые вернулись из ЮАР. Все зараженные находятся под наблюдением медиков. В понедельник в Великобритании сообщили о первом случае смерти пациента с этой разновидностью COVID-19.

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Комментарии (9)

265056402
План там. Распыления микрона в метро👺👻
Мillemelle
почему экономист занимается вопросами медицины? может физику-ядерщику тогда можно заниматься вопросами юриспруденции. ну ладно на бытовом уровне, но на государственном!!!
Glord
Мне вот интересно как выявляют конкретный штамм? Именно омикрон, если тесты обычное ПЦР по приезду...
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