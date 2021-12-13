Голикова заявила, что власти разработали план по борьбе с распространением «омикрон»-штамма

Правительство России разработало план противодействия распространению штамма коронавируса «омикрон». Об этом 13 декабря заявила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе выступления в Госдуме.



«Сейчас по поручению президента страны мы разработали дополнительный план реагирования в случае распространения «омикрона», и его направили на соответствующий доклад», — сказала она (цитата по РИА Новости).



Штамм «омикрон» был выявлен у 16 россиян, которые вернулись из ЮАР. Все зараженные находятся под наблюдением медиков. В понедельник в Великобритании сообщили о первом случае смерти пациента с этой разновидностью COVID-19.

