FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: -1
73.61р83.12р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Это на Новый годПромышленный Петербург

В Великобритании умер пациент, зараженный штаммом коронавируса «омикрон»

12
Печать

Как минимум один пациент с диагностированным штаммом коронавируса «омикрон» умер в Великобритании. Об этом 13 декабря заявил премьер-министр Борис Джонсон.

О первой в мире смерти от «омикрона» Джонсон сообщил во время визита в один из лондонских центров вакцинации. Его слова приводит Sky News. Он с сожалением признал, что новый штамм отправляет людей в больницы и уже известно минимум об одной жертве нового штамма. «Так что я думаю, что надо отставить в сторону идею о том, что это более мягкая версия коронавируса и признать скорость его распространения. Лучшее, что мы можем сделать, это ревакцинироваться», — поделился соображениями Джонсон.

Ранее в российском правительстве сообщили о 16 зараженных «омикроном», все они вернулись из ЮАР. Британский минздрав отметил, что этот штамм «феноменально быстр».

По теме (7)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (11)

Nurofen
По статистике 100% людей употреблявших в пищу огурцы умирают, предлагаю запретить огурцы.
zlopopik
А то! Как можно так сразу отказаться от поголовной регулярной вакцинации? Ни за что! На кону даже не бабки, а новый мировой порядок - чудный дивный мир без хлопот с населенцами.
Piter Russo
Без полной мед. картины состояния погибшего писать такую новость - это просто попытка хайпануть горячей теме.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний