В Великобритании умер пациент, зараженный штаммом коронавируса «омикрон»

Как минимум один пациент с диагностированным штаммом коронавируса «омикрон» умер в Великобритании. Об этом 13 декабря заявил премьер-министр Борис Джонсон.

О первой в мире смерти от «омикрона» Джонсон сообщил во время визита в один из лондонских центров вакцинации. Его слова приводит Sky News. Он с сожалением признал, что новый штамм отправляет людей в больницы и уже известно минимум об одной жертве нового штамма. «Так что я думаю, что надо отставить в сторону идею о том, что это более мягкая версия коронавируса и признать скорость его распространения. Лучшее, что мы можем сделать, это ревакцинироваться», — поделился соображениями Джонсон.