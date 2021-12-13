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Минздрав Великобритании: Такого мы прежде не видели, «омикрон» феноменально быстр

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Штамм коронавируса «омикрон» распространяется с феноменальной скоростью. Об этом заявил глава Минздрава Великобритании Саджид Джавид.

«Что мы знаем сейчас об этом штамме, это то, что «омикрон» распространяется с феноменальной скоростью, такого мы прежде не видели. [Число заболевших] удваивается каждые два-три дня. Это означает, что мы столкнемся с большой волной заражений», — заявил в интервью телеканалу Sky News Джавид (цитата по РИА Новости).

По его словам, на «омикрон» приходится, по предварительным подсчётам, около 40 % заражений COVID-19 в Лондоне.

Выступая в парламенте Великобритании, Джавид предположил, что число заражений «омикроном» в стране к концу года может превысить миллион.

ВОЗ на экстренном заседании в конце ноября классифицировала новый вариант коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Его назвали греческой буквой «омикрон». На данный момент новую вариацию вируса выявили в 63 странах, включая Россию. 12 декабря ВОЗ признала «омикрон» менее опасным, чем «дельта».

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Комментарии (5)

Pilat
А границы как были открыты так и продолжают.
Ждём локдаун.
Dazdraperma
Значит, нужно чаще колоться. Хотя бы раз в три месяца.
NAFTALIN 2000-2036
значит закончится к Новому году. раньше сядешь - раньше выйдешь
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