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ВОЗ признал «омикрон» менее опасным, чем «дельта»

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Большинство выявленных случаев штамма «омикрон» оказались невысокой и средней тяжести. У некоторых не было никаких симптомов. Это следует из обновленных 12 декабря данных Всемирной организации здравоохранения по поводу новой вариации COVID-19.

Открытым остается вопрос, могут ли существующие вакцины эффективно бороться с «омикроном». В ВОЗ допускают, что некоторые мутации позволяют штамму снижать эффективность препаратов.

«Омикрон» также может быстро распространяться, обогнав по темпам «дельту».

На данный момент новую вариацию вируса выявили в 63 странах, включая Россию. В РФ ее завезли туристы из ЮАР.

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Комментарии (12)

f0ntan
Омикрон оказался более легким, чем дельта. Но когда появились первые новости об омикроне, обвалились все биржевые индексы, упала стоимость барреля нефти. В общем - ужас, ужас! Как говорили у нас в годы войны, паникеры
bluxer
Все по классике:
"Год-два, а потом ваши рыжие кудри примелькаются и Вас начнут просто бить. Как же снискать хлеб насущный?"
Ref
Штамм «дельта» пока еще никуда не делся. У двух прилетевших из ЮАР обнаружили именно его.
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