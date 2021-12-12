ВОЗ признал «омикрон» менее опасным, чем «дельта»

Большинство выявленных случаев штамма «омикрон» оказались невысокой и средней тяжести. У некоторых не было никаких симптомов. Это следует из обновленных 12 декабря данных Всемирной организации здравоохранения по поводу новой вариации COVID-19.



Открытым остается вопрос, могут ли существующие вакцины эффективно бороться с «омикроном». В ВОЗ допускают, что некоторые мутации позволяют штамму снижать эффективность препаратов.



«Омикрон» также может быстро распространяться, обогнав по темпам «дельту».

