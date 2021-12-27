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Лавров снова заявил главе ВОЗ о важности признания «Спутника V»

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Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе переговоров с главой Всемирной организации здравоохранения Тедросом Адханомом Гебрейесусом 27 декабря обсудил вопрос регистрации вакцины «Спутник V».

«В контексте преодоления пандемии COVID-19 и обеспечения равного доступа населения стран мира к средствам профилактики и лечения этого заболевания, а также восстановления их свободного передвижения особое внимание было уделено вопросу регистрации в ВОЗ российской вакцины «Спутник V», необходимости обеспечения признания всеми странами на взаимной основе документов о вакцинации от COVID-19», — сказано в заявлении МИД.

«Фонтанка» писала, что Лавров встречался с Гебрейесусом на полях саммита «Большой двадцатки» в Риме в конце октября. Тогда также затрагивалась тема одобрения российских вакцин от COVID-19.

20 декабря в ВОЗ сообщили, что ее представители будут готовы провести инспекцию на месте производства вакцины «Спутник V» в феврале 2022 года. Для этого необходимо, чтобы к концу декабря была подана необходимая часть документов.

11 августа прошлого года президент Владимир Путин заявил о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса «Спутник V», разработанной в научном Центре Гамалеи. ВОЗ признала, что она безопасна и эффективна. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заверил, что у организации нет претензий к российскому препарату.

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Комментарии (6)

chip1
Лавров спит, какой ВОЗ, тут Минобороны о войне с НАТО вещает!)
ssr
Вакцинация важна, болезнь придёт только в легкую, хотя и это неприятно...
simak
Грустная и печальная для нас всех история про то, что никогда не надо вписываться в планы зарубежных гегемонов на правах младшего партнёра.
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