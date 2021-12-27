Лавров снова заявил главе ВОЗ о важности признания «Спутника V»

«В контексте преодоления пандемии COVID-19 и обеспечения равного доступа населения стран мира к средствам профилактики и лечения этого заболевания, а также восстановления их свободного передвижения особое внимание было уделено вопросу регистрации в ВОЗ российской вакцины «Спутник V», необходимости обеспечения признания всеми странами на взаимной основе документов о вакцинации от COVID-19», — сказано в заявлении МИД.

«Фонтанка» писала, что Лавров встречался с Гебрейесусом на полях саммита «Большой двадцатки» в Риме в конце октября. Тогда также затрагивалась тема одобрения российских вакцин от COVID-19.



20 декабря в ВОЗ сообщили, что ее представители будут готовы провести инспекцию на месте производства вакцины «Спутник V» в феврале 2022 года. Для этого необходимо, чтобы к концу декабря была подана необходимая часть документов.

