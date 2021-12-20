В ВОЗ заявили о готовности провести инспекцию на месте производства «Спутника V» в феврале 2022 года

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что ее представители будут готовы провести инспекцию на месте производства вакцины «Спутник V» в феврале 2022 года. Для этого необходимо, чтобы к концу декабря была подана необходимая часть документов.
Как сообщает РИА Новости 20 декабря, ссылаясь на директора по регулированию и преквалификации ВОЗ Роджерио Гаспара, РФПИ обещал направить данные по качеству и производству препарата до конца декабря. Второй пакет должен быть направлен в ВОЗ к концу января 2022-го.
«У нас сейчас есть два дедлайна для подачи документов. Часть документов будет отправлена до 30 декабря и финальная часть документов — к концу января. Так что мы надеемся, что аппликант завершит подачу документов к концу января», — сказал Гаспар.
Ранее «Фонтанка» писала, что признание российской вакцины «Спутник V» на уровне ВОЗ задерживается, потому что нужны дополнительные данные.