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В ВОЗ заявили о готовности провести инспекцию на месте производства «Спутника V» в феврале 2022 года

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Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что ее представители будут готовы провести инспекцию на месте производства вакцины «Спутник V» в феврале 2022 года. Для этого необходимо, чтобы к концу декабря была подана необходимая часть документов.

Как сообщает РИА Новости 20 декабря, ссылаясь на директора по регулированию и преквалификации ВОЗ Роджерио Гаспара, РФПИ обещал направить данные по качеству и производству препарата до конца декабря. Второй пакет должен быть направлен в ВОЗ к концу января 2022-го.

«У нас сейчас есть два дедлайна для подачи документов. Часть документов будет отправлена до 30 декабря и финальная часть документов — к концу января. Так что мы надеемся, что аппликант завершит подачу документов к концу января», — сказал Гаспар.

Ранее «Фонтанка» писала, что признание российской вакцины «Спутник V» на уровне ВОЗ задерживается, потому что нужны дополнительные данные.

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Комментарии (9)

264940801
На время ревизии Г.....г и Прочие срочно улетят в командировку.
Teknox
А на каком месте?
angel of death
бла-бла-бла... уже год сказки рассказывают, скоро лапша закончится =)))))
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