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В ВОЗ заявили, что для признания «Спутника V» нужны ещё данные

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Признание российской вакцины «Спутник» на уровне Всемирной организации здравоохранения задерживается, потому что нужны дополнительные данные, заявила представитель ВОЗ Маргарет Харрис.

Как пишет 19 декабря РИА Новости, по словам Харрис, задержка признания по российской вакцине связана с продолжающейся оценкой технического досье и ожиданием организацией дополнительной информации.

«Но оценка, процесс продолжается», — заверила она.

Как писала «Фонтанка», предполагается, что оценка вакцины «Спутник V» Всемирной организацией здравоохранения состоится не ранее января 2022 года. Эксперты до сих пор не получили от Российского фонда прямых инвестиций доказательств эффективности и безопасности препарата.

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Комментарии (14)

vader
Интересно, есть еще хоть кто-нибудь, кто верит, что вся эта канитель - не политическая игра?
SKPTM
Значит так надо.
Если бы хотели - давно бы всё сертифицировали.
svs-57
Правительство просто не хочет чтобы холопы катались по заграницам. Сейчас без сертифицированной ВОЗ прививки никуда не пускают. Поэтому и к нам Файзер не пускают и нашу не сертифицируют
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