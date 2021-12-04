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ВОЗ отложила признание «Спутника V» до 2022 года из-за отсутствия данных об эффективности и безопасности

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Оценка вакцины «Спутник V» Всемирной организацией здравоохранения состоится не ранее января 2022 года. Эксперты до сих пор не получили от Российского фонда прямых инвестиций доказательств эффективности и безопасности препарата.

Об отложенном рассмотрении «Спутника» 4 декабря сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ВОЗ:

«В конце ноября прошла встреча с представителями РФПИ для обсуждения необходимости получения дополнительных данных о качестве, безопасности и эффективности вакцины. Компания обязалась представить подробную дорожную карту подачи данных, чтобы ВОЗ могла ускорить оценку вакцины. Представление данных ожидается к концу декабря 2021 года. Нельзя ожидать проведения инспекции до того, как данные будут представлены и оценены», — цитирует агентство организацию.

Европейское агентство по лекарственным средствам из-за отсутствия документов также не может одобрить «Спутник V», процедура длится с марта 2021 года.

Первая одобренная Всемирной организацией здравоохранения вакцина — препарат от Pfizer/BioNTech. Случилось это в январе 2021-го.

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Комментарии (42)

Michael_5e4cd31840823
Это провал ...
Вашъ Хозяинъ
Никто и не сомневался. Никаких убедительных данных об эффективности и безопасности данной вакцины нет. Но росияне-быдло ведь, любую дрянь схавают!
262226691
Эта песня будет вечной.........
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