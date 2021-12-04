ВОЗ отложила признание «Спутника V» до 2022 года из-за отсутствия данных об эффективности и безопасности

Оценка вакцины «Спутник V» Всемирной организацией здравоохранения состоится не ранее января 2022 года. Эксперты до сих пор не получили от Российского фонда прямых инвестиций доказательств эффективности и безопасности препарата.

Об отложенном рассмотрении «Спутника» 4 декабря сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ВОЗ:

«В конце ноября прошла встреча с представителями РФПИ для обсуждения необходимости получения дополнительных данных о качестве, безопасности и эффективности вакцины. Компания обязалась представить подробную дорожную карту подачи данных, чтобы ВОЗ могла ускорить оценку вакцины. Представление данных ожидается к концу декабря 2021 года. Нельзя ожидать проведения инспекции до того, как данные будут представлены и оценены», — цитирует агентство организацию.