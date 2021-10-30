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Лавров заявил главе ВОЗ о важности одобрения российских вакцин от COVID-19

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Глава МИД РФ Сергей Лавров встретился с главой Всемирной организации здравоохранения Тедросом Аданомом Гебрейесусом на полях саммита «Большой двадцатки» в Риме. Об этом 30 октября сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что основное внимание в ходе переговоров стороны уделили вопросам взаимодействия России и ВОЗ в борьбе с пандемией коронавируса.

Лавров заявил, что РФ поддерживает центральную роль ВОЗ в усилиях по здравоохранению. Также он подчеркнул важность включения российских вакцин от коронавируса в список препаратов, рекомендованных организацией для использования в чрезвычайной ситуации.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на заседании саммита G20 призвал страны «двадцатки» проработать вопрос о взаимном признании национальных прививочных сертификатов.

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Комментарии (5)

Аппаратчик мокрой классификации
"Гхм. Одобряю" - глава воза. :)))
тов
Появилась версия, что от западных вакцин будет массовый мор, а от спутника нет.

Так что кто еще кому завидовать будет.
Денеб
Путинский ястреб беседует с эфиопским марксистом......
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