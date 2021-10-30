Лавров заявил главе ВОЗ о важности одобрения российских вакцин от COVID-19

Глава МИД РФ Сергей Лавров встретился с главой Всемирной организации здравоохранения Тедросом Аданомом Гебрейесусом на полях саммита «Большой двадцатки» в Риме. Об этом 30 октября сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что основное внимание в ходе переговоров стороны уделили вопросам взаимодействия России и ВОЗ в борьбе с пандемией коронавируса.
Лавров заявил, что РФ поддерживает центральную роль ВОЗ в усилиях по здравоохранению. Также он подчеркнул важность включения российских вакцин от коронавируса в список препаратов, рекомендованных организацией для использования в чрезвычайной ситуации.
Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на заседании саммита G20 призвал страны «двадцатки» проработать вопрос о взаимном признании национальных прививочных сертификатов.